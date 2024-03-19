WhatsApp'ta yüz güldüren özellik! Sayısı artacak

WhatsApp'ta yüz güldüren özellik! Sayısı artacak
WhatsApp'ın Android için 2.24.4.3 Beta güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncellemeye göre, sabitlenen sohbet sayısı artırılacak.

WhatsApp, uzun zamandır bulunan ancak sınırlı sayıda kullanılabilen sohbet sabitleme özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, sabitlenebilen sohbetlerin sayısını artırarak kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlayacak.

Daha fazla sohbet üst sıralara sabitlenebilecek

Şu anda kullanıcılar, WhatsApp'ta en fazla üç sohbeti sabitleyebiliyorlar. Ancak yakında kullanıma sunulacak güncelleme ile birlikte, bu sayı 5'e çıkacak. Böylece, kullanıcılar daha fazla önemli sohbeti üst sıralara sabitleyebilecekler. Ayrıca, güncelleme kararlı sürüme yayımlandığında daha fazla sabitleme imkanı da sunulabilir.

Bu özellik, özellikle çok sayıda kalabalık grup sohbetini bir arada yönetmesi gereken kullanıcılar için büyük avantaj sağlayacak. Yeni gelen bildirimleri gözden kaçıran kullanıcılar dahi, sabitlenen sohbetler sayesinde her zaman önemli mesajlara kolayca erişebilecekler. Özellikle son zamanlarda WhatsApp'ın işletmeler tarafından sıkça kullanılması göz önüne alındığında, bu değişikliğin iletişimi daha etkin hale getireceği düşünülüyor.

Şu anda üçten fazla sohbetin aynı anda sabitlenmesi özelliği geliştirme aşamasında olsa da, gelecek güncellemeler ile birlikte tüm WhatsApp kullanıcılarına açılacak. Bu yenilikle birlikte, WhatsApp kullanıcıları sohbetleri daha kolay yönetebilecek ve önemli iletişimleri her zaman önde tutabilecekler.

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