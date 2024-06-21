WhatsApp'tan artırılmış gerçeklik yeniliği! Görüntülü görüşmelere eğlence katacak
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
WhatsApp'a yeni özellikler yolda
WhatsApp'ın Android beta sürümünü inceleyen araştırmacılar, görüntülü görüşmeler sırasında kullanılabilecek bazı artırılmış gerçeklik (AR) efektleri ve filtrelerinin platforma ekleneceğini keşfettiler. WhatsApp'ın henüz yayınlanmamış bu yeni özelliği, Android için v2.24.13.14 beta sürümünde ortaya çıktı. Ancak, Google Play Beta Programı kullanıcıları henüz bu özellikleri test etme imkanına sahip değiller. Buna rağmen, WhatsApp'ın artırılmış gerçeklik teknolojisiyle görüntülü görüşmelere yenilik getireceği şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.
Hangi efektler ve filtreler sunulacak?
WhatsApp'ın artırılmış gerçeklik yeteneği, video görüşmelerine farklı etkileşimli öğeler eklemenize olanak tanıyacak.
İşte beklenen bazı özellikler:
- Dinamik Yüz Filtreleri: Cildinizin görünümünü düzeltmek veya estetik bazı düzenlemeler yapmak için dinamik yüz filtrelerini kullanabileceksiniz.
- Düşük Işık Modu: Loş ışık koşullarında görünürlüğü artırmak amacıyla düşük ışık modu aktif edilebilecek.
- Avatar Değişimi: Görüntülü görüşmeler sırasında yüzünüzü bir avatar ile değiştirme seçeneği sunulacak. Bu özellik, kamerayı kapatmadan yüzünü saklamak veya konuşmalara eğlence katmak isteyen kullanıcılar için ideal.
- Arka Plan Değiştirme: Video görüşmeleri sırasında arka planı değiştirme özelliği de geliyor. Örneğin, evinizdeki bir odadan iş toplantısına katılırken arka planda salonunuzun görüntüsü yerine sanal bir ofis görüntüsü ekleyebileceksiniz.