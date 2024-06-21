WhatsApp'tan artırılmış gerçeklik yeniliği! Görüntülü görüşmelere eğlence katacak

WhatsApp, canlı video görüşmelerini artırılmış gerçeklikle zirveye çıkartmayı planlıyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a yeni özellikler yolda

WhatsApp'ın Android beta sürümünü inceleyen araştırmacılar, görüntülü görüşmeler sırasında kullanılabilecek bazı artırılmış gerçeklik (AR) efektleri ve filtrelerinin platforma ekleneceğini keşfettiler. WhatsApp'ın henüz yayınlanmamış bu yeni özelliği, Android için v2.24.13.14 beta sürümünde ortaya çıktı. Ancak, Google Play Beta Programı kullanıcıları henüz bu özellikleri test etme imkanına sahip değiller. Buna rağmen, WhatsApp'ın artırılmış gerçeklik teknolojisiyle görüntülü görüşmelere yenilik getireceği şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Hangi efektler ve filtreler sunulacak?

WhatsApp'ın artırılmış gerçeklik yeteneği, video görüşmelerine farklı etkileşimli öğeler eklemenize olanak tanıyacak.

İşte beklenen bazı özellikler: