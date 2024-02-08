WhatsApp'tan bir yenilik daha! Metin mesajları, resimler, sesli mesajları kapsayacak

WhatsApp'tan bir yenilik daha! Metin mesajları, resimler, sesli mesajları kapsayacak
WhatsApp, diğer birçok büyük teknoloji platformu gibi, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak için bazı önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

WhatsApp, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak için bazı önemli değişiklikler yapmak zorunda olduğunu duyurdu. Bu değişikliklerden biri, diğer mesajlaşma platformlarıyla birlikte çalışabilirlik özelliğini içeriyor.

METİN MESAJLARI, RESİMLER, SESLİ MESAJLAR, VİDEOLAR VE DOSYALARI KAPSAYACAK

WhatsApp mühendislik direktörü Dick Brouwer'ın açıklamasına göre, bu geçiş öncelikle metin mesajları, resimler, sesli mesajlar, videolar ve dosyaları kapsayacak. Kullanıcılar artık iMessage, Telegram, Google Messages ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla WhatsApp'taki kişilerle sohbet edebilecekler ve bu durumun tersi de geçerli olacak.

Ancak, bu yenilikle birlikte Meta'nın mesajları nasıl güvende ve şifreli tutacağı büyük bir merak konusu olarak öne çıkıyor. WhatsApp, bağlandığı mesajlaşma servislerinin mesajları şifrelemek için aynı protokolü kullanmasını istiyor. Meta, diğer şirketlerin WhatsApp'ın belirlediği güvenlik standartlarına ulaştıklarını kanıtlayabildikleri takdirde alternatif şifreleme protokollerini kullanan uygulamalara da açık olduğunu belirtiyor.

Ancak, üçüncü taraf hizmetlerin WhatsApp'a bağlanmadan önce Meta ile bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Bu sözleşmeye ilişkin ayrıntıların Mart ayında açıklanması bekleniyor. DMA, resmi olarak geçen yıl yürürlüğe girmiş olsa da, AB Meta gibi şirketlere uyum sağlamaları için Mart 2024'e kadar süre tanıyor. Ancak, bu değişikliklerin sadece AB'de mi yürürlüğe gireceği yoksa dünya genelinde mi geçerli olacağı henüz netlik kazanmış değil.

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