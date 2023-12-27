WhatsApp'tan Kanallar için yeni arayüzünü devreye alıyor

WhatsApp, sene bitmeden Kanallar özelliğini yeniliyor. Artık kullanıcılar daha yeni bir arayüzle karşılaşacak.

WhatsApp, Kanallar özelliği için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun keşfettiği bu güncelleme, Kanal mesajlarının durum güncellemesi olarak paylaşılmasını içeriyor. Yeni tasarlanan kullanıcı arayüzü, Kanal mesajlarını öne çıkaran bir düğme ve daha düzenli bir görünüm sunuyor.

Bu değişiklik, Meta'nın (WhatsApp'ın sahibi) tüm hizmetleri arasındaki benzerlikleri artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, güncelleme aynı zamanda bir kullanıcı arayüzü hatasını da düzeltiyor. Önceki bir hata, ekranın alt yarısında büyük bir mavi blok göstererek konuşmanın bir kısmını veya sohbet duvar kağıdını kapatan bağlantı sayfasına çok yakın duruyordu. Bu hata, en son WhatsApp beta güncellemesiyle giderilmiş durumda.