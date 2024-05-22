WhatsApp'tan mesaj karmaşasını azaltacak yeni güncelleme

WhatsApp, sizi mesaj karmaşasından kurtaracak yeni özelliğini sunmak için kolları sıvadı.

WhatsApp, kullanıcılarının günlük mesaj yoğunluğunu daha kolay yönetmelerine yardımcı olabilecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Meta'nın popüler mesajlaşma platformu, kullanıcıların uygulamayı her açtıklarında okunmamış mesaj sayılarını otomatik olarak sıfırlayacak bir özellik geliştirmekte.

Yeni özellik: "Uygulama açıldığında okunmamışları temizle"

WABetaInfo tarafından tespit edilen bu yeni özellik, şu anda Google Play Beta programı aracılığıyla Android kullanıcıları için test ediliyor. Özelliğin bir ekran görüntüsü, WhatsApp'ın Bildirimler sayfasına "Uygulama açıldığında okunmamışları temizle" şeklinde bir seçenek ekleyeceğini gösteriyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, WhatsApp her açıldığında okunmamış mesaj bildirimleri otomatik olarak sıfırlanacak.

Kullanıcı deneyimini iyileştirme

Bu yeni özelliğin, kullanıcıların mesajlarını yönetme biçiminde önemli bir iyileştirme sağlaması bekleniyor. Özellikle grup sohbetlerinden çok sayıda mesaj alan kullanıcılar için faydalı olacağı düşünülüyor. Okunmamış mesajların birikmesi yüzünden baskı hissetmek yerine, kullanıcılar uygulamayı her açtıklarında yeni bir başlangıç yapabilecek ve önemli buldukları konuşmalara daha rahat odaklanabilecekler.

Sohbet filtreleri ve diğer yenilikler

WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan Sohbet Filtreleri, kullanıcıların katıldıkları tüm grupları ve uygulamadaki okunmamış mesajları tek bir dokunuşla filtrelemelerine olanak tanıyan bir başka yenilik olarak dikkat çekti.

Topluluk grup sohbetlerini gizleme

WhatsApp'ın gelecekteki güncellemeleri arasında, kullanıcıların topluluk grup sohbetlerini gizlemelerine olanak tanıyacak bir özellik de bulunuyor. Gizlenen sohbetler, kullanıcıların bunları normal gruplardan ayırt etmelerine yardımcı olmak için grup adının yanında özel bir simge taşıyacak.

Ne zaman gelecek?

Bu yeni özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak, WhatsApp'ın bu yenilikleri beta test kullanıcılarına sunduktan sonra genel kullanıma açması bekleniyor.