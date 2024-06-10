WhatsApp'tan topluluk etkinliklerine kapak fotoğrafı özelliği

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Topluluk etkinliklerine hatırlatıcı ekleme seçeneğini duyuran WhatsApp, şimdi de bu etkinliklere kapak fotoğrafı ekleme özelliğini getiriyor.

Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Topluluklar özelliğini iki yılı aşkın bir süre önce kullanıcılarına sundu. Bu özellik, gruplar arasında daha iyi organize olmayı ve iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. WhatsApp, bu süre zarfında Topluluklar işlevselliğini sürekli olarak geliştirerek kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. Son dönemde yapılan en önemli değişikliklerden biri de etkinlik oluşturma ve yönetme konusunda geldi.

Kapak fotoğrafı özelliği geliyor

WhatsApp'ın yeni güncellemesi, Topluluk tabanlı etkinliklere kapak fotoğrafı ekleme imkanı sunuyor. Bu özellik, etkinliklerin daha kişiselleştirilebilir ve görsel olarak çekici olmasını sağlayacak. İlk olarak geçen Ekim ayında tanıtılan beta sürümünde görülen bu özellik, yakın zamanda Android için WhatsApp beta'nın 2.24.12.26 sürümünde detaylandırıldı. Kullanıcılar, Topluluk içinde oluşturulan etkinlikler için özel görseller ayarlayabilecekler.

Ancak bu özellik, şimdilik yalnızca grup yöneticileri tarafından kullanılabilecek. Kapak fotoğrafı ekleme seçeneği, etkinliklerin tanıtımını daha etkili hale getirecek ve katılımcıların etkinlik hakkında daha net bir fikir sahibi olmasını sağlayacak.

Yeni kapak fotoğrafı özelliğinin kesin bir çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, WhatsApp bu özelliği geliştirme sürecinde olduğunu doğruladı. Özellikle sanal etkinliklerin daha yaygın hale geldiği bu dönemde, kapak fotoğrafı ekleme gibi kişiselleştirme seçeneklerinin kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanması bekleniyor.

Kapak fotoğrafı ekleme özelliğinin yanı sıra, etkinlik düzenlemeyi kolaylaştırmak için konum belirleme ve WhatsApp çağrı bağlantısı gibi diğer yönetici seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. WhatsApp, bu yeniliklerle birlikte Topluluklar özelliğini daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.