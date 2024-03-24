WhatsApp'tan yapay zeka destekli düzenleme araçları!

WhatsApp'tan yapay zeka destekli düzenleme araçları!
WhatsApp, kullanıcıların iletişim deneyimini daha eğlenceli ve yaratıcı hale getirmek için yapay zeka destekli düzenleme araçlarını entegre etmeye hazırlanıyor.

Meta, Eylül ayında tanıttığı yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarını WhatsApp'a entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin en son WhatsApp beta sürümünde (v2.24.7.13) kullanıma sunulan bu yeni düzenleme araçları, kullanıcılara fotoğraflarını daha etkileyici hale getirme imkanı sağlıyor. Bu güncellemeyle birlikte, metin girişi yaparak arka planlara veya fotoğraflara renk katmak mümkün olacak.

Yapay zeka destekli düzenleme araçları

WhatsApp kullanıcıları, durum güncellemesi paylaşırken veya bir fotoğraf gönderirken, resim düzenleyici penceresinde yeni yapay zeka araçlarını görebilecekler. Bu araçlar arasında "backdrop", "restyle" ve "expand" gibi seçenekler bulunuyor. Kullanıcılar, döndürme, kırpma ve metin ekleme gibi temel düzenleme işlemlerinin yanı sıra, pırıltı simgesinin altında bu yeni seçeneklere erişebilecekler.

Backdrop özelliği, kullanıcıların bir metin istemi yazarak arka planı değiştirmesine olanak tanıyacak. Restyle özelliği ise fotoğraflara metin girişi yaparak harika efektlerle canlandırma imkanı sunacak. Fotoğrafın daha büyük bir boyuta ihtiyaç duyulduğunda ise Expand özelliği devreye girecek ve kullanıcılara bu görselleri büyütme fırsatı verecek.

Bu yeni yapay zeka destekli düzenleme araçlarının WhatsApp'a entegrasyonu, kullanıcıların iletişim deneyimini daha eğlenceli ve yaratıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

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