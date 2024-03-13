WhatsApp’tan yeni özellik! Artık kilitlenebilecek
WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyle geliyor: Artık sesli mesajlar kilitlenebilecek. Dünya genelinde en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, sesli mesaj özelliğine getirdiği yeni güncelleme ile dikkat çekiyor. İşte, bu yeni özelliğin detayları...
SESLİ MESAJLARI KİLİTLEME
Artık sesli mesajlarınızı kaydederken durdurabileceksiniz. Yani, bir ses kaydı yaparken beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız, kaydı kilitleyebilir ve daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Nasıl Kullanılır:
Ses kaydınızı kilitlemek için parmağınızı mikrofon simgesinin üzerinde yukarı kaydırmanız yeterli olacak. Böylece kaydı durdurabilir ve istediğiniz zaman devam edebilirsiniz.
ÖN İZLEME İMKANI
WhatsApp'a gelen bu güncelleme ile sesli mesajlarınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Bu, karşınızdaki kişiye mesaj göndermeden önce içeriği kontrol etmenizi sağlayacak.
Nasıl Kullanılır:
Bir konuşmada ses kaydı yaparken, kayıt tuşuna basın ve kayıt yaparken daha önce bahsedilen kilitleme özelliğine tıklayın. Sonra "duraklat" düğmesine basarak ön izleme yapabilirsiniz.
HIZLANDIRILMIŞ SES KAYDI
Bazı durumlarda uzun ses kayıtlarını dinlemek zaman alabilir. WhatsApp'ın bu güncellemesiyle, ses kayıtlarını hızlandırabilirsiniz.
Nasıl Kullanılır:
Gelen bir ses kaydına tıkladıktan sonra, sağ tarafta bulunan "1x" simgesine tıklayarak hızını artırabilirsiniz. Normal hıza geri dönmek için ise aynı yere tekrar basmanız yeterli olacak.
GÖRÜNTÜLÜ SES KAYDI ÖZELLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'a eklenen bir başka özellik ise görüntülü ses kaydı özelliği. Bu özellikle, mini videolar çekebilirsiniz.
Nasıl Kullanılır:
Bir konuşmaya girin ve kamera simgesine basılı tutun. Ardından, kameranın geriye saymasını bekleyerek sesli video kaydı yapabilirsiniz. Ancak, bu özellikte duraklatma yapıldığında tekrar kaydedilemiyor, sadece ön izleme sağlanıyor.