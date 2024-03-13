WhatsApp’tan yeni özellik! Artık kilitlenebilecek

WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesajlar konusunda yeni bir deneyim sunuyor. Yapılan güncelleme ile artık sesli mesajlar kilitlenebilecek ve gönderilmeden önce dinlenebilecek. Bu önemli yenilikler, WhatsApp kullanıcılarının iletişim deneyimini daha da zenginleştiriyor. İşte, WhatsApp'ın getirdiği yeni özelliklere dair detaylar...

WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyle geliyor: Artık sesli mesajlar kilitlenebilecek. Dünya genelinde en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, sesli mesaj özelliğine getirdiği yeni güncelleme ile dikkat çekiyor. İşte, bu yeni özelliğin detayları...

SESLİ MESAJLARI KİLİTLEME

Artık sesli mesajlarınızı kaydederken durdurabileceksiniz. Yani, bir ses kaydı yaparken beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız, kaydı kilitleyebilir ve daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır:

Ses kaydınızı kilitlemek için parmağınızı mikrofon simgesinin üzerinde yukarı kaydırmanız yeterli olacak. Böylece kaydı durdurabilir ve istediğiniz zaman devam edebilirsiniz.

ÖN İZLEME İMKANI

WhatsApp'a gelen bu güncelleme ile sesli mesajlarınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Bu, karşınızdaki kişiye mesaj göndermeden önce içeriği kontrol etmenizi sağlayacak.

Nasıl Kullanılır:

Bir konuşmada ses kaydı yaparken, kayıt tuşuna basın ve kayıt yaparken daha önce bahsedilen kilitleme özelliğine tıklayın. Sonra "duraklat" düğmesine basarak ön izleme yapabilirsiniz.

HIZLANDIRILMIŞ SES KAYDI

Bazı durumlarda uzun ses kayıtlarını dinlemek zaman alabilir. WhatsApp'ın bu güncellemesiyle, ses kayıtlarını hızlandırabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır:

Gelen bir ses kaydına tıkladıktan sonra, sağ tarafta bulunan "1x" simgesine tıklayarak hızını artırabilirsiniz. Normal hıza geri dönmek için ise aynı yere tekrar basmanız yeterli olacak.

GÖRÜNTÜLÜ SES KAYDI ÖZELLİĞİ

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'a eklenen bir başka özellik ise görüntülü ses kaydı özelliği. Bu özellikle, mini videolar çekebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır:

Bir konuşmaya girin ve kamera simgesine basılı tutun. Ardından, kameranın geriye saymasını bekleyerek sesli video kaydı yapabilirsiniz. Ancak, bu özellikte duraklatma yapıldığında tekrar kaydedilemiyor, sadece ön izleme sağlanıyor.