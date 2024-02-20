WhatsApp'tan yeni özellik! Artık profil resimlerinin ekran görüntüsü alınmayacak

WhatsApp'ın "2.24.4.25" kodlu Android beta sürümünde dikkat çekici bir özellik tespit edildi. Yaklaşmakta olan özellik, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm kullanıcıları için güvenlik açısından önemli bir özellik geliştiriyor. Uygulamanın "2.24.4.25" kodlu Android beta sürümünde test edilen bu yeni özellik, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engellemeyi hedefliyor. Bu adım, WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini artırarak, profil fotoğraflarının izinsiz olarak paylaşılmasını engellemeyi amaçlıyor.

WHATSAPP'TA ARTIK PROFİL RESİMLERİNİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMAYACAK

WhatsApp'taki profil fotoğrafları, geçmişte telefonlara kaydedilebiliyordu. Ancak WhatsApp, yaklaşık 5 yıl önce yayımlanan bir güncelleme ile bu özelliği kaldırmıştı. Ancak bu durum, kullanıcıların telefonlarının ekran görüntüsü alma özelliğini kullanarak diğer kişilerin profil fotoğraflarını kaydetmesine olanak tanıyordu. Yeni test edilen özellik ise bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Geliştirilen yeni özellik, kullanıcılar için önemli bir güvenlik artışı sağlıyor. Artık profil fotoğraflarına erişim için ekran görüntüsü alma özelliğini kullanmak mümkün olmayacak. Ekran görüntüsü almaya çalışan bir kullanıcı, bunu yapamayacağına dair bir uyarı mesajı ile karşılaşacak. Ancak, bu özellik profil fotoğraflarının tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor. Diğer kullanıcılar, farklı bir telefon veya yöntem kullanarak profil fotoğraflarını kaydedebilirler.

Özellik henüz herkes için kullanılabilir olmasa da, kullanıcıların güvenliği ve gizliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Kullanıcılar, bu tür güvenlik önlemleriyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam etmeli ve profil fotoğraflarının gizliliğini korumak için ek önlemler almalıdır.