WhatsApp'tan yeni özellik! Bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırakılacak

WhatsApp, yayınladığı son beta sürümünde ön izlemesiz bağlantı gönderme seçeneğini getirerek kullanıcıların taleplerine yanıt verecek. Artık kullanıcılar, metin giriş alanına web sitesi bağlantısı yapıştırdıklarında ön izleme olmadan bağlantıyı gönderebilecekler.

WhatsApp'ın mevcut sürümünde, bir web sitesi bağlantısı yapıştırıldığında uygulama otomatik olarak web sayfasının başlığını, açıklamasını ve küçük resmini göstererek ön izlemesini yüklüyor. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar tarafından sohbetlerin karmaşık görünmesine ve bağlantının tam olarak gösterilmemesine neden olduğu için tercih edilmiyor. WhatsApp, bu talebi karşılamak amacıyla ön izlemesiz bağlantı gönderme seçeneğini getiriyor.

'Bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırak' şeklinde seçenek sunuyor

WhatsApp'ın en son beta sürümü, "Bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırak" şeklinde yeni bir seçenek sunuyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, WhatsApp bağlantıların ön izlemelerini yüklemiyor ve kullanıcıyı her bağlantı yapıştırdığında ön izlemeyi kaldırmak zorunda kalmıyor.

Yeni özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak WhatsApp kullanıcıları, bu özelliğin yakın bir zamanda sunulmasını bekleyebilirler. Bu yenilik, WhatsApp deneyimini daha kişiselleştirilebilir hale getirerek kullanıcıların tercihlerine daha fazla saygı göstermeyi amaçlıyor.