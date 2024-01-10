Wi-Fi 7, Galaxy S24 Ultra dahil olmak üzere gelecekteki Samsung cihazları için artık hazır!

Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 Ready sertifikasının artık uyumlu cihazlar için kullanılabilir olduğunu açıkladı. Gelecekteki tüm Samsung cihazlarda, Wi-Fi 7 olacak.

Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 Ready sertifikasının artık uyumlu cihazlar için kullanılabilir olduğunu duyurdu. Wi-Fi 7, Wi-Fi'nin bir sonraki büyük standart sürümüdür ve mevcut Wi-Fi 6E standardına göre bir yükseltmedir. Bu standart, ilk taslağının yayınlandığı 2021 yılından bu yana geliştiriliyor ve artık gelecekteki cihazlar için tamamen hazır.

Wi-Fi 7, Galaxy S24 Ultra ve sonraki Samsung ürünlere gelecek

Wi-Fi 7, Galaxy S24 Ultra dahil olmak üzere gelecekteki Samsung ürünlerine gelecek

Wi-Fi 7 standardı (IEEE 802.11be) artık birçok cihaz için tamamen kullanılabilir durumda. Yakın gelecekte Wi-Fi 7'ye sahip dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, akıllı telefonlar, tabletler, TV'ler, Wi-Fi yönlendiriciler ve diğerlerini görmeyi bekliyoruz. Samsung yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisini henüz duyurmamış olsa da, sızdırılan teknik özellikler Galaxy S24 Ultra'nın şirketin Wi-Fi 7'li ilk ürünü olacağını ortaya koyuyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24+ muhtemelen Wi-Fi 6E'de kalmaya devam edecek.

Gelecekteki Galaxy Books, Galaxy Tabs ve akıllı TV'ler de Wi-Fi 7 bağlantısına sahip olabilir. Bu yeni kablosuz standardı, 320MHz kanalları sayesinde daha yüksek veri aktarım hızları, daha iyi güvenilirlik ve daha yüksek verimlilik getiriyor. 9,6 Gbps veri aktarım hızına sahip Wi-Fi 6E ile karşılaştırıldığında, Wi-Fi 7 maksimum 46 Gbps veri aktarım hızına sahiptir. Wi-Fi 6E'ye benzer şekilde 2.5GHz, 5GHz ve 6GHz veri bantlarında çalışır ve Wi-Fi 7 cihazlarınız ve uyumlu bir Wi-Fi 7 yönlendiriciniz varsa, daha az tıkanıklık, daha yüksek hızlar ve gelişmiş güvenilirlik görebilirsiniz.

Wi-Fi Alliance CEO'su Kevin Robinson, "Wi-Fi CERTIFIED 7'nin tanıtımı, en yeni nesil Wi-Fi'nin ortaya çıkışını işaret ediyor ve Wi-Fi 7'nin kitlesel olarak benimsenmesini hızlandıracak. Bu sertifika, kullanıcıların Wi-Fi deneyimini yeniden tanımlayan, Wi-Fi ile mümkün olanın ufkunu genişleten daha yüksek hızlar, gelişmiş verimlilik ve daha fazla güvenilirlik sağlayan en son teknolojiyi sunma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor" açıklamasında bulundu.