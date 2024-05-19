Winamp, açık kaynak kodlu hale geliyor

Özellikleri 2000'li yılların başında çok kullanılan Winamp programı, açık kaynak kodlu oluyor.

Bir zamanlar müzik dinlemenin vazgeçilmez programı olan Winamp, dijital müzik devriminin öncüsü olarak hafızalarda yerini aldı. Müzik yayın servislerinin henüz popüler olmadığı yıllarda büyük bir başarı yakalayan bu yazılım, ilerleyen dönemlerde popülaritesini kaybetmişti. Ancak yıllar geçmesine rağmen sadık bir kullanıcı kitlesine hizmet vermeye devam eden Winamp, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, 24 Eylül 2024 itibarıyla programın açık kaynak kodlu hale getirileceğini açıkladı.

Winamp açık kaynak kodu ile yeniden doğuyor

24 Eylül 2024'te Winamp'ın tüm kaynak kodları halka açılacak. Bu adım, programın tüm kullanıcılar tarafından özgürce erişilebilir ve değiştirilebilir olmasını sağlayacak. Böylece geliştiriciler, Winamp'ı kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecek. Firma, bu hamle ile Winamp'ın yeniden popülerlik kazanması ve kullanıcıların yaratıcılıklarını sergileyebileceği bir platform haline gelmeyi amaçlıyor.

CEO Saboundjian'dan açıklamalar

Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu karar, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek. Ortak noktamız yeni mobil oynatıcılar ve diğer platformlar olacak. Temmuz ayının başında yeni bir mobil oynatıcı yayımlayacağız. Yine de Windows'ta yazılımı kullanan ve binlerce geliştiricinin deneyimlerinden ve yaratıcılığından yararlanacak on milyonlarca kullanıcıyı unutmak istemiyoruz. Winamp yazılımın sahibi olarak kalacak ve resmî sürümde yapılacak yeniliklere karar verecek."

Winamp, 2021 yılında bir yenileme sürecine başlamıştı ancak beklenen başarıyı elde edememişti. Spotify ve benzeri müzik yayın servislerinin hızla yaygınlaşması, kullanıcıların üçüncü parti uygulamalardan uzaklaşmasına neden oldu. Buna rağmen Winamp, sadık kullanıcıları için önemli bir müzik çalar olarak varlığını sürdürdü.

Saboundjian, Winamp'ın açık kaynak kodlu hale getirilmesinin yanı sıra yeni mobil oynatıcıları ve diğer platformlarla entegre çalışacak projeler üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Bu, Winamp'ın yeniden geniş kitlelere ulaşabilmesi için önemli bir adım olacak. Winamp'ın resmi sürümlerinde yapılacak yenilikler ise şirketin kontrolünde olacak, böylece yazılımın kalitesi ve tutarlılığı korunacak.

Winamp'ın açık kaynak kodlu olması, dünya çapındaki geliştiricilere büyük fırsatlar sunacak. Kullanıcılar, yazılımı kendi isteklerine göre özelleştirip geliştirebilecek. Bu adım, Winamp'ın esnekliğini ve kullanım alanını genişletecek. Geliştiriciler, bu platformda yaratıcılıklarını sergileyerek hem kendi yeteneklerini gösterebilecek hem de Winamp'ın yeniden popüler hale gelmesine katkı sağlayacak.