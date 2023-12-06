Windows 10 son güvenlik güncellemesini Ekim 2028'de alacak

Windows 10, son güvenlik güncellemesini Ekim 2028'de almış olacak.

Windows 10 hala Copilot AI sevgisini alıyor olsa da, Microsoft'un IT Pro Blog gönderisinde belirtildiği gibi, destek sonu tarihi olan 14 Ekim 2025'ten itibaren artık güncelleme almayacağı gerçeği devam ediyor. Yine de, şirketlerin - ve daha sonra potansiyel olarak bireysel tüketicilerin - nihai yükseltmeye hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak için Microsoft yakında Windows 10 için bir Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) programı sunacak.

Windows 7 için yapılan benzer programa benzer şekilde, kuruluşlar Windows 10 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri satın alabilir, yıllık abonelik yoluyla, maksimum uzatılmış ömrü 14 Ekim 2028'e kadar. Programın yalnızca kritik ve önemli güvenlik güncellemelerini kapsadığını ve bu yamaların ötesinde teknik destek sağlanmayacağını unutmayın.

Yukarıdakilere alternatif bir çözüm, Windows 365 aboneliği yoluyla Windows 10 bilgisayarları bulutta Windows 11'e geçirmektir. Bu şekilde, bu makinelerdeki asıl Windows 10 sistemi hiçbir ekstra ücret ödemeden Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmelerinden yararlanacaktır, ancak yine de yalnızca en fazla üç yıl boyunca.

Elbette Microsoft, öyle ya da böyle Windows 11'e yükseltme yapmanızı tercih edecektir, ancak Ars Technica'nın da belirttiği gibi, teknoloji devi bu kez ESU programını bireyleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Windows 7'nin ESU programında durum böyle değildi, bu da Microsoft'un bugün bile Windows 10'un hakimiyetinin farkında olduğunu gösteriyor - Statcounter'a göre (Kasım 2023 itibariyle) Windows 11 için sadece yüzde 26,63'e karşılık yüzde 68,02'ye kadar. Daha fazla ayrıntı ve fiyatlandırma için bizi izlemeye devam edin.