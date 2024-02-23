Windows 10 ve 11'e yeni özellik geldi!

Microsoft, Fotoğraflar uygulamasına nesneleri silen ve arka plana göre dolgu yapan yeni bir özellik getirdi. Yapay zekâdan güç alan özellik, Windows 10 ve Windows 11'de kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows ekosistemindeki Fotoğraflar uygulamasına heyecan verici bir yenilik getiriyor. Yapay zekâ destekli bu yeni özellik, bir görüntüdeki belirli bir nesnenin silinmesini ve silinen bölgenin arka plana uygun hâle getirilmesini sağlıyor. Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde kullanılabilir olacak olan bu özellik, fotoğraf düzenleme deneyimini daha da zenginleştiriyor.

MİCROSOFT, FOTOĞRAFLAR UYGULAMASINA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ BİR ÖZELLİK EKLEDİ

Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ alanındaki gelişmeleri takip ettiği bir dönemde, Microsoft'un bu yeni adımı dikkat çekiyor. Geçmişte Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalarına yapay zekâ özellikleri ekleyen Microsoft, şimdi de bu repertuarına yeni bir özellik ekliyor. Fotoğraflar uygulamasının yapay zekâ destekli silgi özelliği, şu anda Windows Insider kullanıcıları için erişilebilir durumda. Kararlı sürüm kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

Microsoft tarafından paylaşılan bir demo, yeni özelliğin ne kadar kullanıcı dostu olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar, Fotoğraflar uygulamasını açarak istenmeyen bir nesneyi seçip silgi aracını kullanarak onu kolayca temizleyebilecekler. Yapay zekâ desteğiyle, silinen bölge otomatik olarak arka plana uygun hâle getirilecek, böylece fotoğraf daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Microsoft'un bu tür özellikleri kendi yazılımlarına entegre etmesi, üçüncü taraf fotoğraf düzenleme programlarına olan ihtiyacı azaltabilir. Bu adım, fotoğraf düzenleme deneyimini daha kolay ve erişilebilir hâle getirirken, rakip şirketleri de benzer adımlar atmaya zorlayabilir. Microsoft'un gelecekteki hamleleri, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor.