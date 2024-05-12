Windows 11'de Başlat menüsüne widget'lar geliyor

Microsoft'un Windows 11 için test etmeye başladığı yeni bir özellik, kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Microsoft, Windows 11 için yeniliklere devam ediyor. Son gelen haberlere göre, şirket işletim sisteminin Başlat menüsünde yüzen widget'larla dolu bir paneli test etmeye başladı.

Başlat menüsünde widget benzeri işlevlere erişim

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, paylaşılan bilgilere göre, Microsoft'un "Başlat menüsü yardımcıları" ismini verdiği bu özellik, kullanıcıların Başlat menüsünde yüzen bir adada widget benzeri işlevlere erişmelerini sağlayacak. Görünüşe göre, geliştiriciler, farklı uygulamalar için widget benzeri bilgiler sunan küçük uygulamaları bu adada oluşturabilecekler.

Eğer Microsoft, bu yeni Başlat menüsü özelliğini kullanıma sunmaya karar verirse, Windows 10X ve Windows 11'de kaldırılan "Canlı Karolar"ın yerini alabilir. Windows Phone günlerinden hatırlanan Canlı Kutucuklar, Başlat menüsünde widget benzeri bilgiler sunan animasyonlu ve dönen ikonlardı, ancak uygulama geliştiricileri tarafından geniş çapta desteklenmedi.

Microsoft, Canlı Karoları ilk olarak Windows 8'de tanıtmıştı. Bu özellik, şirketin Windows Phone işletim sistemi ile Windows masaüstü arasındaki kullanıcı deneyimi açığını kapatmaya yönelik bir girişimdi. "Göz at ve git" şeklinde tasarlanan Canlı Kutucuklar, kullanıcılara hızlıca bilgilere erişme imkanı sunuyordu.