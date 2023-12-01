Windows 11'de "Masaüstünü Göster" düğmesinin yerine bakın ne geliyor

Windows 11'in yeni ön izleme derlemesinde, masaüstünü gösterme düğmesi kaldırılacak. Yerine ise Copilot geliyor.

Microsoft'un Windows 11'in ön izleme derlemelerinde yaptığı son değişiklik, uzun süredir kullanıcılar tarafından alışılageldiği bir özelliği değiştiriyor. Windows 11 Dev Channel'daki en son ön izleme derlemesi, ekranın sağ alt köşesinde bulunan "Masaüstünü göster" düğmesini kaldırıyor ve Copilot simgesini bildirim merkezi düğmesinin yanına taşıyor.

"Masaüstünü göster" yerine Copilot

Bu değişiklik, kullanıcıların tüm uygulamaları simge durumuna küçültmek veya masaüstünü göstermek için kullandıkları geleneksel "Masaüstünü göster" düğmesinin varsayılan olarak devre dışı bırakılması anlamına geliyor. Microsoft, Copilot simgesini daha net ve sezgisel bir konuma yerleştirerek bu değişikliği, işletim sisteminin kullanıcı dostu olmasını sağlamak olarak açıklıyor.

Ancak, bu değişikliğin uzun süredir Windows 7'den bu yana bu düğmeyi kullanmış olan kullanıcılar arasında memnuniyetsizlik yaratabileceği düşünülüyor. Neyse ki, kullanıcılar "Masaüstünü göster" düğmesini geri getirebilecekleri bir seçenekle ayarları özelleştirebilecekler. Ayarlar menüsünden "Kişiselleştirme" ve ardından "Görev Çubuğu" seçeneklerini takip ederek "Görev Çubuğu Davranışları" bölümünde "Masaüstünü göstermek için görev çubuğunun uzak köşesini seçin" seçeneğini etkinleştirmek mümkün olacak.

Bu değişiklik, Windows 11 kullanıcılarının alışkanlıklarını ve kullanım tarzlarını yeniden değerlendirmelerini gerektirebilir, ancak eski düzeni tercih edenler için geri getirme seçeneği sunulmuş durumda.