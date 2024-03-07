Windows 11'e yapay zeka destekli dosya gezgini geliyor

Microsoft, yaklaşmakta olan yapay zeka bilgisayarları ile birlikte kullanıcılara yapay zeka destekli, farklı bir Dosya Gezgini sunacak.

21 Mart'ta piyasaya sürülmesi planlanan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, Microsoft'un ilk gerçek yapay zeka bilgisayarları olacak. Şirketin bu yapay zeka bilgisayarlarının standart bilgisayarlardan nasıl farklılaşacağı konusunda daha fazla detay vermesi beklenirken, yeni bir haber Windows 11 güncellemesinin yapay zeka destekli özellikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

COPİLOT İSTEĞİNİZLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ SİZE SUNACAK

Windows Central'a göre, "AI Dosya Gezgini" yapay zeka destekli bilgisayarların öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Bu gelişmiş Copilot özelliği, bilgisayarınızdaki her şey için ileri düzey arama ve zaman çizelgesi fonksiyonları sunacak. Ayrıca, AI Gezgini doğal sesle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan yeni yetenekler ve kullanım kolaylıkları sunacak.

Yenilenmiş Dosya Gezgini yapay zeka bilgisayarlarında, "Jenna'nın favori restoranlarının listesini bul" gibi spesifik istekleri veya daha belirsiz soruları bile anlayabilecek. Ardından, Copilot isteğinizle ilgili tüm bilgileri size sunacak.

Bunun yanı sıra, yapay zeka destekli bilgisayarlar o anki ekranınıza bağlı olarak size eylem seçenekleri sunacak. Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında son zamanlarda tanıtılan arka planı kaldırma gibi özelliklerle, mevcut ekrandaki fotoğrafları düzenleyebileceksiniz.

Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'yı Nisan ve Haziran aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak yeni yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulması muhtemelen yılın ikinci yarısında gerçekleşecek.