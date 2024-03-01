Windows 11'e yeni özellik geldi! Geri dönüşüm kutusunu bile boşaltabilecek

Microsoft, Windows 11 için bir özellik güncellemesi başlattı. Dağıtım aşamasında olan bu güncelleme, işletim sistemine bir dizi yeni özellik getiriyor. Özellikle de Copilot, daha işlevsel hale gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için heyecan verici bir yazılım güncellemesinin dağıtımına başladı. Bu yeni güncelleme, işletim sistemine bir dizi yeni özellik getiriyor ve Microsoft'un üretken yapay zekâsı Copilot'un işlevselliğini artırıyor. Microsoft, yeni özelliklerin tamamının hemen etkinleştirilmeyeceğini ve aktifleştirme sürecinin mart ayının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

WİNDOWS 11'İN YENİ ÖZELLİKLERİ

Microsoft'un üretken yapay zekâsı artık bilgisayarınızdaki bazı görevleri sizin için yapabilecek. Örneğin, cihazın güç tasarruf modunu Copilot aracılığıyla etkinleştirebileceksiniz. Ayrıca Copilot, büyüteç ve okuyucu modu gibi işlevsellik özelliklerini başlatabilecek ve Wi-Fi ağlarını, depolama durumunu göstermesini sağlayabilecek. Yeni güncelleme ile Copilot, Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınan dosyaları bile silebilecek. Bu sayede Microsoft, yavaş yavaş Copilot'u tüm Windows işletim sistemini kontrol edebilecek bir seviyeye getiriyor.

Windows 11 için hazırlanan yeni güncelleme, Widget ile Snap (tutturulan pencereler) sistemini iyileştiriyor. Snap sistemi, uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmak için kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek sık kullandığınız uygulamaları hatırlayacak ve bu uygulamaları açtığınızda hızlı ayarlama önerileri sunacak.

Microsoft, Windows 11'in ekran paylaşımı özelliğini de geliştirdi. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, kullandıkları uygulamalara göre ekran paylaşımı özelliğinden gelen bildirimleri alacaklar, bu da ekran paylaşımını kolaylaştıracak.

Windows 11'in bir diğer yeni özelliği, dokunmatik ekran kullananlar için. Artık ekran kalemi olan Windows destekli bir cihaza sahipseniz, tüm metin kutularını el yazısıyla doldurabileceksiniz. Bu özellik, Fotoğraflar, Paint ve WhatsApp gibi uygulamalar için de geçerli olacak. Sizin elle yazdığınız metin, ekran üzerinde dijital hâle getirilecek.

Windows 11 için hazırlanan özellikler bunlarla sınırlı değil. Telefon Bağlantısı özelliği daha işlevsel hale getirilirken, cihazlar arasındaki dosya paylaşımı iyileştirildi ve cihazlara isim verme seçeneği eklendi. Tüm bunların yanı sıra, en önemli yeniliklerden biri ise telefonların webcam olarak kullanılabilmesi. Microsoft, bu özellikleri Windows 11'e entegre etme kararını geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu.

Microsoft'un açıklamasına göre, Windows 11 için hazırlanan yeni güncelleme kademeli olarak dağıtılacak. Bu nedenle, bazı kullanıcılar güncellemeyi zaten almış olabilirken, diğerleri bir süre daha beklemek zorunda kalabilirler.