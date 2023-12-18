Windows 11'in Ayarlar uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Microsoft yakında Windows 11'de yapay zeka özelliklerine sahip sistem uygulamalarını, "Sistem" bölümünde yeni bir sayfa ile ayırmayı amaçlıyor.

Microsoft, Windows 11 Ayarlar uygulamasına yeni bir "AI bileşenleri" sayfası eklemeyi planlıyor. Windows 11 build 26016'dan itibaren, Ayarlar uygulaması yapay zeka ile ilgili özelliklere sahip uygulamaları içeren bir "Yapay Zeka Bileşenleri" sayfası sunacak.

Bu yeni sayfa, şirketin 23H2 sürümüyle birlikte işletim sistemi için gerekli olduğu düşünülen bileşenleri "Yüklü Uygulamalar" sayfasından ayırmak için eklediği "Sistem Bileşenleri" sayfasına benzer bir yaklaşımı benimsemektedir. "AI Bileşenleri" sayfası, Ayarlar uygulamasının "Sistem" bölümünde "Sistem Bileşenleri" sayfasının altında konumlanacak ve şu anda Game Bar, Get Help, Microsoft Store, Phone Link ve Windows Security gibi birkaç uygulamayı içermektedir. Ancak, bu sayfa hala geliştirme aşamasında olduğundan dolayı şu anda kullanıcılardan gizlenmiş durumda.

X'te bir kullanıcı tarafından belirtildiği üzere, 26016 veya daha yüksek bir sürüm kullanıyorsanız, sayfayı etkinleştirmek için "vivetool /enable /id:47688503" komutunu kullanarak ViveTool'u kullanabilirsiniz.

Microsoft'un bu sayfayı eklemesi pek de şaşırtıcı değil, çünkü şirket yapay zeka konusunda büyük çaba harcıyor. 2024 yılında Microsoft, Arama, Canlı Altyazılar, Windows Shell gibi mevcut özelliklerin yanı sıra Zaman Çizelgesi, Süper Çözünürlük gibi yeni özelliklerde de yapay zekayı daha fazla kullanmayı planlıyor.

Microsoft ayrıca sohbet robotu ayarlarının yönetilmesi için "Kişiselleştirme" bölümünde yeni bir "Windows için Copilot" ayarlar sayfası oluşturmayı denemişti, ancak bu sayfa şu anda gizli bir bileşen olarak hala kullanılabilir değil.

Microsoft'un 26016 derlemesini 2024 için hazırlarken bu menünün nasıl değişeceğini görmek oldukça ilginç olacak. Şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla, 2024'ün Windows için yapay zeka yılı olacağı açıkça görülmektedir.