Windows 11'in, zıplayan masaüstü simgeleri sorunu sonunda bitti

Microsoft, birden fazla ekrana sahip sistemlerde yaşanan ve masaüstü simgelerinin monitörler arasında zıplamasına neden olan hatayı sonunda çözdü.

Microsoft, Windows 11 sürüm 23H2'de birden fazla ekrana sahip sistemlerde yaşanan ve masaüstü simgelerinin monitörler arasında "zıplamasına" neden olan bir hatayı çözmek için bir sunucu tarafı güncellemesi yayınladı. Bu hata, kullanıcıların Windows 11 sürüm 23H2'ye yükseltme yapmasını veya Windows için Copilot edinmelerini engelliyordu.

MİCROSOFT, MASAÜSTÜ SİMGELERİNİN MONİTÖRLER ARASINDA "ZIPLAMASINA" NEDEN OLAN BİR HATAYI ÇÖZMEK İÇİN BİR SUNUCU TARAFI GÜNCELLEMESİ YAYINLADI

Resmi belgelerde yer alan bir gönderiye göre, sunucu tarafı güncellemesi, Windows 11 sürüm 23H2'ye ve Microsoft'un 9 Ocak 2024'te yayımladığı en son toplu güncellemelere (KB5034123, derleme 22631.3007) sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Microsoft, uyumluluk bekletmesini 7 Şubat'ta kaldırdı ve bu, Windows 10 ve daha eski Windows 11 sürümlerine sahip uygun kullanıcıların artık Windows 11 sürüm 23H2'ye güncelleme yapabildikleri anlamına geliyor.

Güncellemenin etkilenen sistemlere yayılmasının 48 saat kadar sürebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, birden fazla monitör kullandığınız bilgisayarınız hala Windows 11 sürüm 23H2'yi bulamıyorsa, birkaç saat daha bekleyerek tekrar denemeniz gerekebilir.

İlginç bir şekilde, bu düzeltme Windows 10 kullanıcıları için mevcut değil. Microsoft, Windows 10 sürüm 22H2 için hala bir çözüm üzerinde çalıştığını ve gelecek sürümde bir güncelleme sunacağını belirtiyor. Bu çözüm bulunana kadar, birden fazla monitöre sahip cihazlarda Windows 10 için Copilot kullanılamayabilir.

Microsoft ayrıca, simgelerin atlaması sorununun yalnızca birden fazla monitöre sahip bilgisayarlarda Copilot kullanıldığında görüldüğünü vurguluyor.