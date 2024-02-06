Windows 12 iddialarına, Qualcomm'da katıldı

Microsoft'un üç yılda bir yeni Windows sürümü takvimine geri dönmeyi planladığını iddia edildi. Ancak, bu haberin ardından ortaya çıkan söylentilerin bir kısmının, eşleşen kanıtlara sahip olmadığı ve dolayısıyla fazla anlam taşımadığı belirtiliyor.

İnternet topluluğu, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi olan "Windows 12"nin potansiyel lansmanı hakkında büyük bir heyecan yaşıyor. Bu heyecan, Microsoft'un üç yılda bir yeni Windows sürümü takvimine geri dönmeyi planladığını iddia eden bir haberle başladı.

Ancak, bu haberin ardından ortaya çıkan söylentilerin bir kısmının, eşleşen kanıtlara sahip olmadığı ve dolayısıyla fazla anlam taşımadığı belirtiliyor. Bununla birlikte, daha yeni haberler, Microsoft'un fikrini değiştirmiş olabileceğini ve dolayısıyla Windows 12'nin 2024'te piyasaya sürülmeyebileceğini öne sürüyordu.

Ancak, bu konudaki kanıtlar oldukça karmaşık. Microsoft'un, Yeni Windows İstemcisinin gerçekten de kullanıma sunulacağını doğruladığı görünüyor, ancak bu, Windows 11 sürüm 24H2'den bahsedebileceği anlamına gelebilir. Aygıt sürücülerinin numaralandırılmasıyla ilgili resmi belgelerde de yeni nesil Windows'un çalışmalarının başladığına dair işaretler bulunuyor.

WİNDOWS 12 İDDİALARINA QUALCOMM'DA KATILDI

Qualcomm'un 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin gelir duyurusunda, "Microsoft Windows'un bir sonraki sürümünün 2024 ortasında geleceğini" söylemesi, heyecanı daha da artırdı. Şirketin Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Cristiano Renno Amon, Windows'un belirlediği 2024 ortası tarihine odaklanarak, bu çip setine sahip ürünlerin piyasaya sürülmesini beklediklerini belirtti.

Bu konuşmada bahsedilen ürün ve çip seti, Snapdragon X Elite idi. Qualcomm'un sunumları, X Elite çip setini Windows 11'den farklı, tanımlanmamış bir "Windows işletim sistemi" üzerinde test ettiğini öneriyordu.

Geçtiğimiz yılın raporları da benzer bir iddiada bulunmuştu. Microsoft ve donanım OEM ortakları, Haziran ayında bir dizi "Yapay Zeka Bilgisayarı" piyasaya sürmek için hazırlanıyorlardı. Bu raporlara ek olarak, üst düzey bir Intel yöneticisi de 2024'te bir "Windows yenilemesinin" mümkün olduğunu belirtmişti.