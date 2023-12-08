Windows 12'den haber var! Beklentiyi karşılayamayabilir

Windows 11'in içerisinde yapılan bir keşifle birlikte büyük merakla Windows 12'den sızıntı geldi. İşte detaylar...

Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi sürümünün adı hakkında çeşitli söylentiler dolaşsa da, @XenoPanther tarafından yapılan bir sızıntı, Windows 12'nin yerine Windows 11'in 24H2 sürümü olabileceğine dair ufak bir şüphe yaratmış durumda.

Referanslarda Windows 11 22H2'den 24H2'ye geçiş görünüyorsa da, bu durumun bir yazım hatası olabileceği ve aslında 23H2 olması gerektiği düşünülebilir. Ancak, eğer bu bir hata değilse, bu durum Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi güncellemesinin Windows 12 olmadığını, aksine Windows 11 24H2 olacağını gösterebilir.

Yine de bu noktada kesin bir sonuca varmak için erken. Eğer bu bir hata değilse, Windows 11 24H2 referansı sadece geçici bir ad olabilir ve nihai sürüm adı farklı olabilir. Bu tür sızıntılar genellikle önemli bir güncelleme veya sürüm çıkışından önce ortaya çıkar, bu nedenle Microsoft'un gelecekteki planları hakkında net bir bilgiye ulaşmak için resmi duyuruları beklemek daha mantıklı olacaktır.