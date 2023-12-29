Windows 7 veya 8'de Steam kullanıcıları dikkat! Son 3 gün kaldı

Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini kullananlar için artık sayılı günler kaldı. Steam, söz konusu işletim sistemlerinde artık desteklenmeyecek.

Valve tarafından geliştirilen Steam, eski Windows işletim sistemlerinden biri olan Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'e desteğini 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sonlandıracak. Valve, destek sayfasında bu işletim sistemlerindeki mevcut Steam istemcilerinin artık güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacağını açıklıyor. Bu durum, Steam uygulamasını bu işletim sistemlerinde kullanan kullanıcıların güvenlik açısından risk altında olabilecekleri anlamına geliyor.

Windows 7 ve 8 için Steam uyarısı

Valve, aynı zamanda Steam teknik destek hizmetlerinin Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcılarına sunulamayacağını belirtiyor. Steam'in ve Steam üzerinden satın alınan oyunların ve diğer ürünlerin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için kullanıcıların daha güncel bir Windows sürümüne geçmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Steam, istemcisinin ve oyunların 1 Ocak 2024 tarihinden sonra eski işletim sistemlerinde güncelleme almadan bir süre daha çalışmaya devam etmesini beklediğini, ancak bu konuda kesin bir garanti veremediğini belirtiyor. Bu değişikliğin nedeni olarak, Steam'in temel özelliklerinin Google Chrome tarayıcısının eski Windows sürümlerinde çalışmayan gömülü bir versiyonuna sahip olması gösteriliyor. Ayrıca Microsoft'un, hem Windows 7 hem de Windows 8 için teknik desteği sonlandırarak güncelleme yayınlamayı durdurduğu bilgisi de bu değişikliğin altında yatan faktörler arasında bulunuyor. Kullanıcılar, güncel olmayan işletim sistemleri kullanmanın, güvenlik açıklarına ve kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız bir duruma düşmelerine neden olabileceğine dikkat etmelidir.