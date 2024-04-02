Windows Defender bilgisayarı korumak için yeterli mi? Güvenlik açığı var mı?

Windows kullanıcıları için antivirüs programı seçmek, bilgisayarlarını güvende tutmaları için kritik bir karardır. Windows Defender'ın performansı, kullanıcılar arasında merak konusu olurken, son dönemdeki gelişmeler ve yapılan testler, bu yazılımın güvenlik konusunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. İşte, Windows Defender'ın detaylı bir değerlendirmesi ve performansına dair önemli bilgiler...

Günümüzde pek çok ücretsiz antivirüs programı bulunuyor ve aralarından birini seçmek oldukça zor olabilir. Ancak Windows Defender, tüm Windows tabanlı bilgisayarlarla birlikte gelen ücretsiz bir seçenek sunuyor. Peki, diğer antivirüs yazılımlarına göre nasıl bir performans sergiliyor? Windows Defender tek başına bilgisayarınızı korumak için yeterli mi?

Windows Defender tek başına bilgisayarınızı korumak için yeterli mi?

Windows Defender, Microsoft'un Windows işletim sistemiyle birlikte ücretsiz olarak sunulan bir antivirüs programıdır. Eğer bilgisayarınıza üçüncü parti bir antivirüs programı yüklemediyseniz, büyük olasılıkla Windows Defender'ın bilgisayarınızı koruduğunu bilmelisiniz.

Eskiden Microsoft'un antivirüs hizmetleri genellikle vasatın altında olarak görülüyordu ve insanlar üçüncü parti bir antivirüs programı kullanmanızı tavsiye ederlerdi. Ancak son yıllarda Microsoft, Windows Defender'ı ciddi bir rakip haline getirdi. Hatta bazı kişiler, bilgisayarlarınızı korumak için başka bir güvenlik yazılımına ihtiyaç olmadığını bile iddia ediyorlar.

Windows Defender'ın performansı nasıl? Her antivirüs programını ayrı ayrı test etmek zorunda değilsiniz. Antivirüs alanında uzmanlaşmış araştırma şirketleri, en iyi antivirüs yazılımlarını belirlemek için düzenli olarak testler yapıyorlar.

Önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan AV-Test, Windows antivirüs yazılımlarını uzun süredir test ediyor ve hangisinin bilgisayarınız için en uygun olduğunu belirlemek için her birini titizlikle test ediyor. AV-Test'in en son raporuna göre, Windows Defender oldukça etkileyici sonuçlar elde ediyor.

Bir antivirüs programını gerçekten test eden şey, sıfırıncı gün saldırılarını tespit edip engelleme yeteneğidir. Windows Defender, sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek tüm sıfırıncı gün saldırılarının %97.6'sını tespit etmeyi başarıyor. Ayrıca bilgisayarları daha önce bilinen virüslerden koruma konusunda da başarılı bir geçmişe sahip.

Windows Defender ayrıca performans sorunları konusunda da sektör ortalamalarının altında kalıyor. Ancak eksikliklerinden biri bilindik uygulamaların kurulumunu kontrol etmesi. Ancak Windows Defender'ı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, güvenilir bir antivirüs programı arıyorsanız, Windows Defender'ı tercih etmek yanlış bir karar olmayabilir. Ancak bu, üçüncü parti antivirüs programlarının artık işe yaramaz olduğu anlamına gelmez. Farklı programlar farklı özelliklere sahiptir, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için detaylı bir araştırma yapmanızda fayda var.