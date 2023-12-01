Windows'tan harika özellik: Telefonlar artık webcam oluyor

Windows'tan harika özellik: Telefonlar artık webcam oluyor
Microsoft'un telefonlarla bilgisayarları bağlayan uygulaması "Telefon Bağlantısı", Android telefonları webcam'e dönüştürme fırsatı sunacak. Ancak şimdilik özelliğin ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor.

Microsoft, "Telefon Bağlantısı" uygulamasına yeni bir özellik eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemeler, bu özelliğin Android telefonlara entegre edilerek telefonların saniyeler içinde bir webcam olarak kullanılmasını sağlayacağını gösteriyor. Bu özellik daha önce üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla mümkündü, ancak Microsoft'un bu özelliği doğrudan uygulamaya eklemesiyle harici bir uygulamaya ihtiyaç duyulmayacak gibi görünüyor.

Başka uygulamaya ihtiyaç duymadan webcame dönüşebilecek

Telefon Bağlantısı uygulamasının kodlarında yapılan keşif, özelliğin şu anda en azından bazı Android telefonlarla uyumlu olacağını ve tüm Android cihazlarının bu özelliği desteklemeyeceğini gösteriyor. Yapılan incelemeler, Samsung'un yeni nesil Galaxy telefonları ve OnePlus 11 gibi belirli modellerin bu özelliği destekleyeceğini ortaya koyuyor. Ancak bu durumun kalıcı olup olmadığı henüz belirsiz.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarını webcam'e dönüştürdüklerinde bulanıklık, HDR filtresi, gece modu, stabilizasyon ve otomatik çerçeveleme gibi ek özelliklerden de yararlanabilecekler. Ayrıca, webcam'e dönüştürülen bir Android telefon aşırı derecede ısınırsa, Telefon Bağlantısı uygulamasının kullanıcıyı bu konuda uyarı vereceği de belirtiliyor.

Microsoft, şu ana kadar bu yeni özelliklere dair resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak gelecekte bu konuda daha fazla bilgi bekleniyor. Ayrıca, bu özelliğin iOS ekosistemine ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!