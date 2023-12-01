Windows'tan harika özellik: Telefonlar artık webcam oluyor

Microsoft'un telefonlarla bilgisayarları bağlayan uygulaması "Telefon Bağlantısı", Android telefonları webcam'e dönüştürme fırsatı sunacak. Ancak şimdilik özelliğin ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor.

Microsoft, "Telefon Bağlantısı" uygulamasına yeni bir özellik eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemeler, bu özelliğin Android telefonlara entegre edilerek telefonların saniyeler içinde bir webcam olarak kullanılmasını sağlayacağını gösteriyor. Bu özellik daha önce üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla mümkündü, ancak Microsoft'un bu özelliği doğrudan uygulamaya eklemesiyle harici bir uygulamaya ihtiyaç duyulmayacak gibi görünüyor.

Başka uygulamaya ihtiyaç duymadan webcame dönüşebilecek

Telefon Bağlantısı uygulamasının kodlarında yapılan keşif, özelliğin şu anda en azından bazı Android telefonlarla uyumlu olacağını ve tüm Android cihazlarının bu özelliği desteklemeyeceğini gösteriyor. Yapılan incelemeler, Samsung'un yeni nesil Galaxy telefonları ve OnePlus 11 gibi belirli modellerin bu özelliği destekleyeceğini ortaya koyuyor. Ancak bu durumun kalıcı olup olmadığı henüz belirsiz.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarını webcam'e dönüştürdüklerinde bulanıklık, HDR filtresi, gece modu, stabilizasyon ve otomatik çerçeveleme gibi ek özelliklerden de yararlanabilecekler. Ayrıca, webcam'e dönüştürülen bir Android telefon aşırı derecede ısınırsa, Telefon Bağlantısı uygulamasının kullanıcıyı bu konuda uyarı vereceği de belirtiliyor.

Microsoft, şu ana kadar bu yeni özelliklere dair resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak gelecekte bu konuda daha fazla bilgi bekleniyor. Ayrıca, bu özelliğin iOS ekosistemine ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.