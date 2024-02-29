Wordpress kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor! Şirketlere satılacak

Wordpress'in sahibi Automattic, Wordpress ve Tumblr platformlarındaki içeriği, yapay zeka şirketleri OpenAI ve Midjourney'e satmak için görüşmeler yapıyor.

Automattic, WordPress ve Tumblr gibi platformların ana şirketi olarak bilinen şirket, sitelerindeki içeriği eğitim amacıyla yapay zeka şirketlerine satmak için görüşmeler yapıyor.

BU ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKAN BAZI ÇALIŞANLAR BULUNUYOR

Automattic'in bu adımıyla ilgili ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, kullanıcılara içeriklerini istedikleri zaman yapay zekadan geri çekebilecekleri güvencesini vermeye çalıştığı belirtiliyor.

Automattic içerisinde, bu anlaşmaya karşı çıkan bazı çalışanlar bulunuyor. Yapay zeka şirketlerinin elde etmek istediği içerikler arasında, kullanıcıların özel olarak saklanmasını istedikleri içeriklerin de bulunduğu ve bu durumun şirket içinde bir çatışmaya yol açtığı ifade ediliyor.

Automattic'e ait olmayan içeriklerin de eğitim veri setine dahil edildiği tespit edilmiş durumda. Örneğin, eski bir Apple Music kampanyasından reklamlar gibi Automattic'e ait olmayan içeriklerin de bu sete dahil olduğu belirtiliyor. Bu durum, Automattic'in kendisine ait olmayan içerikleri sunucularına kaydedip daha sonra bunları satmasının yasal sorunlar doğurabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

OpenAI'nin 2022'nin sonlarında ChatGPT'yi piyasaya sürmesinin ardından, üretken yapay zeka teknolojisinin kullanımı hızla arttı. Ancak bu teknoloji, büyük miktarda veri üzerinde eğitilerek çalışıyor ve sonuç olarak orijinal görünümlü videolar, görüntüler veya metinler üretebiliyor. Ancak, bu veriler aslında başkalarının ürettiği içeriklerden alınan küçük parçaların bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Yani yapay zeka aslında, başkalarının içeriğini "çalarak" kendi bütün parçasını oluşturuyor.

Dünya genelinde milyonlarca web sitesinin içeriğini barındıran bir platform olan WordPress için, bu gelişme oldukça büyük bir tartışma yaratmaya aday görünüyor.