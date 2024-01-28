X, çocuk istismarının önüne geçmek için ekip kuruyor

X, çocuk istismarının önüne geçmek için ekip kuruyor
X, çocuk istismarının önüne geçmek amacıyla, 100 kişilik bir ekip kurma kararı aldı. Austin'de açılacak olan ofiste, moderasyon ekibi bu konuda detaylı çalışmalar gerçekleştirecek.

Elon Musk'un satın almasından bu yana dünyanın en popüler mikro blog platformu X, pek çok tartışmanın odağı haline geldi. Bu tartışmalar, platformun reklamverenlerle olan ilişkilerinin bozulmasına ve büyük gelir kayıplarına neden oldu. Ancak X'in takdir topladığı bazı özellikleri ve attığı adımlar da mevcut.

Çocuk istismarına karşı ekip kurulacak

En sonuncusu, yakın zamanda ortaya çıktı. Platform, çocukların cinsel istismarını içeren CSAM konusuna odaklanacak bir ekip kurma kararı aldı. Bu takımın ana merkezi Texas'ta olacak ve 100 kişilik bir ekipten oluşacak. Platform, bu güvenlik takımı ile birlikte CSAM konusuna ve hakaret gibi konulara daha etkili bir şekilde odaklanmayı hedefliyor. Ancak takımın tam olarak ne yapacağı ve ofisin ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi verilmedi.

CSAM, çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri ifade eder. Bu materyaller, çocukların cinsel istismarıyla ilişkilendirilebilecek herhangi bir içeriği kapsar.

X, bu yeni ekip için maaş aralığını 50 bin ila 55 bin dolar olarak belirtiyor. Ancak bu ekibin bahsedilen konularla başa çıkıp çıkamayacağı net değil. Ancak bu adım, platformun kullanıcı güvenliği ve çocuk istismarıyla mücadele konusundaki taahhüdünü gösteriyor.

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