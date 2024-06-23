X platformu canlı yayın özelliğini ücretli hale getiriyor

X'te canlı yayın yapmak isteyen kullanıcılara, Premium abone olma zorunluluğu getirildi.

Sosyal medya platformu X, yakında canlı yayın yapma özelliğini yalnızca Premium abonelerine sunarak ücretli hale getireceğini duyurdu. Bu değişiklik, X'i şu anda Facebook, Instagram, YouTube, Twitch ve TikTok gibi büyük platformlarda ücretsiz olarak sunulan bu özellik için ücret talep eden tek sosyal medya platformu yapacak.

Canlı yayın artık Premium'a özel

X tarafından yapılan açıklamada, "Yakında yalnızca Premium aboneler X'te canlı yayın yapabilecek (canlı video akışları oluşturabilecek)" ifadesine yer verildi. Ayrıca, bu özelliğin X entegrasyonuna sahip platformlardan canlı yayın yapmayı da kapsadığı belirtilerek, özellikle oyun yayıncılarına yönelik bir adım atıldığı vurgulandı.

X, canlı yayın özelliğinin neden ücretli hale getirildiğine dair bir açıklama yapmadı. Daha önce kullanıcıları ücretli aboneliklere çekmek için yazı düzenleme, daha uzun yazı yazma ve reklamsız yayınlar gibi ek özellikler sunmuştu. Ancak, yaygın olarak kullanılan özellikleri ücretli yapma yoluna gitmemişti.