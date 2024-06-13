X Platformu'ndan beğeniler için mahremiyet adımı! Yeni güncelleme duyuruldu

X, platformdaki beğenilerin görüntülenme özelliğini değiştirdi.

X platformu, Mühendislik hesabı (@XEng) aracılığıyla yaptığı duyuruda, beğenilerin platformda görüntülenme biçiminde önemli değişiklikler yapacağını açıkladı. Bu değişiklik, kullanıcıların mahremiyetini daha iyi korumak amacıyla beğenileri tüm kullanıcılar için özel hale getirmeyi hedefliyor. Benzer bir uygulama daha önce Facebook'ta da görülmüştü, böylece kullanıcılar tepki korkusu olmadan istedikleri içeriği beğenebilecek veya paylaşabilecek.

Tüm kullanıcılar için yeni özellik

Daha önce sadece X Premium abonelerine sunulan bu özellik, yeni güncelleme ile birlikte tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, artık başkalarının gönderilerini kimin beğendiğini göremeyecek, ancak kendi gönderilerini kimin beğendiğini görebilecekler. Beğeni sayıları, gönderilerin diğer ölçümleriyle birlikte görünmeye devam edecek ve kullanıcılar beğendikleri gönderilerin listesini görmeye devam edebilecekler.

Bu yeni düzenleme, kullanıcıların platformda daha özgürce etkileşimde bulunmalarını sağlayacak. Tepki korkusu olmadan beğeni yapabilme özgürlüğü, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek ve mahremiyetin daha iyi korunmasını sağlayacak. X platformu, bu adımıyla kullanıcıların sosyal medya üzerindeki etkileşimlerini daha güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik, X Premium üyeleri için bazı değişiklikler getirse de, bu üyelik hala önemli avantajlar sunuyor. Premium üyelik, reklamları kaldırma ve mavi onay işareti gibi özellikleri içeriyor. Ancak, beğenilerin gizlenmesi özelliğinin tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi, Premium abonelik seviyesinin sunduğu ayrıcalıklardan birinin kaybolması anlamına geliyor. Yine de, X platformu Premium üyeliklerini cazip kılmak için farklı avantajlar sunmaya devam ediyor.