X, Spaces odalarına canlı yayın özelliği getirdi

X'in Spaces özelliğine kamera açma desteği geldi. Kullanıcılar artık, Spaces sohbetleri sırasında canlı yayın yapabilecekler.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu olan X, geçmişte "Twitter" olarak bilinirken, canlı yayınlar için "Periscope" uygulamasını sunuyordu. Elon Musk yönetimindeki platformun eski günlere dönüş yaptığı ve Periscope'a benzer bir canlı yayın deneyimi sunmaya başladığı haberleri geliyor.

CANLI YAYIN BAŞLATAN KULLANICININ KAMERA AÇMASINA İZİN VERİYOR

X geliştiricileri, platformun sesli sohbet odası olarak bilinen Spaces'a kamera açma özelliği ekledi. Şimdilik sadece X'in iOS sürümünde bulunan bu yeni özellik, bir canlı yayın başlatan kullanıcının kamera açmasına izin veriyor. Ancak, diğer kullanıcıların kamera açmasına henüz izin verilmiyor.

Yeni özellikle ilgili detaylar şöyle:

Spaces oturumu başlatmak isteyen kullanıcı, yayını başlatmadan önce kamera açma butonunu kullanarak seçim yapabilecek. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcı ön veya arka kamerayı kullanarak canlı yayın yapabilecek. Edinilen bilgilere göre, canlı yayınlar yatay veya dikey olarak konumlandırılabilecek. Ancak, Spaces oturumunda başlatılan video daha sonra profilde paylaşılamayacak; bunun için kullanıcıların üçüncü taraf bir kaydedici uygulamaya ihtiyacı olacak.

Belirtmek gerekirse, X zaten bir canlı yayın özelliğine sahipti. Kullanıcılar, başlatılan bir canlı yayına katılabiliyor, yorum yapabiliyor veya kalp emojisi gönderebiliyorlar. Ancak, bu haberde bahsedilen yeni özellik sadece Spaces'te kullanılacak.