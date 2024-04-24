X, Türkiye'ye temsilci atamadı! Elon Musk ceza alabilir

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu hala yerine getirilmedi.

Dünya genelindeki en popüler platformu olan X, Türkiye'deki yasal zorunluluklara uyum sağlama konusunda gündemde. Geçmiş yıllarda yürürlüğe giren sosyal medya yasası, platformlara belirli yükümlülükler getiriyor ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda ciddi cezalar öngörüyor. Ancak, Elon Musk'ın tek sahibi olduğu X platformu, hala Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğunu yerine getirmedi.

Hala temsilci atanmadı

Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından gündeme getirildi. X platformunun Türkiye'ye temsilci atamaması nedeniyle önce 10 milyon TL, ardından da 30 milyon TL idari para cezası uygulanmış ve son olarak reklam verme yasağı getirilmişti. Temsilci atama süresinin dolmasıyla birlikte, platformun Türkiye'deki faaliyetleri ve alınacak önlemler merak konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hala X Türkiye'ye temsilci atamadı." ifadelerini kullanarak platformun yasal zorunluluklara uyum sağlamadığına dikkat çekti.

Bu durumda, X platformunun Türkiye'de hizmetlerine devam etmesi için temsilci atama zorunluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, platformun bant daraltma gibi cezalara maruz kalma ihtimali bulunuyor. Bant daraltma, internet trafiğini yavaşlatarak kullanıcıların platforma erişimini kısıtlayan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Bu durum, X platformunun Türkiye'deki kullanıcıları üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir ve platformun popülerliğini olumsuz yönde etkileyebilir.