X'e yenilik! Yapay zeka ilde gündem özetlenecek

Sosyal medya platformu X, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gündemi daha erişilebilir hale getirmek için önemli bir adım attı.

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi bir özelliği duyurdu. Yapay zeka destekli Grok AI, platformda en çok konuşulanları özetleyerek kullanıcılara gündemi takip etme kolaylığı sunacak.

X Premium'un aylık ücreti ne kadar?

X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların gündemi daha etkin bir şekilde takip edebilmeleri için yeni bir özellikle donatıldı. Premium aboneler artık X üzerinde Grok AI tarafından özetlenen haberlere erişebilecekler. X'in Hikayeler özelliği, Keşfet bölümündeki "Sizin İçin" sekmesinden erişilebilir durumda.

X'in Mühendislik ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bu özellik şu an için sadece X Premium aboneleri için geçerli. Premium kullanıcılar, platformun Keşfet bölümünde bulunan "Sizin İçin" sekmesinde öne çıkan en son konuların özetlerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Şu an için X'in Hikayeler özelliği yalnızca web sürümünde ve iOS kullanıcılarına sunuluyor.

X Premium, kullanıcılara Grok AI tarafından özetlenen en son haberleri ve konuları içeren "Sizin İçin" bölümüne erişim imkanı sunacak. Grok AI'nın bu özelliği, premium abonelerin kullanımına açık olacak. X Premium'un aylık ücreti ise 150 TL'den başlayacak.

Bu yenilikçi adım, kullanıcıların sosyal medyada gündemi takip etmelerini kolaylaştırarak X platformunu daha cazip hale getiriyor. Yapay zeka destekli bu özellik, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkin bir şekilde erişmesine olanak tanıyarak platform deneyimini zenginleştiriyor.