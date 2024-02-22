Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı! kamerası dikkat çekiyor

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 14 Ultra modelini tanıttı.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında artan rekabet, firmaları yenilikçi ürünler geliştirmeye yönlendiriyor. Bu rekabetin önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi olan 14 Ultra modelini Çin'de tanıttı. Xiaomi'nin bu yeni akıllı telefonu, özellikle fotoğraf çekme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

LEİCA İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Xiaomi'nin Leica ile devam eden iş birliği, bu yeni akıllı telefonda da kendini gösteriyor. Yaklaşık olarak Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu cihazda önde dört, arkada ise bir kamera olmak üzere toplamda beş kamera bulunuyor. Özellikle ana kamera olan LYT 900 ve diğer üç kamera, IMX 858 sensörüyle donatılmış durumda. Bu özelliklerle, kullanıcıların telefonlarının kamerasının yanı sıra bir profesyonel fotoğraf makinesi hissini yaşamaları mümkün olacak.

Telefonun kamerası saniyede 150 kare fotoğraf çekebilecek ve yapay zeka desteğiyle fotoğraf kalitesini artıracak. Lensler arasında akıcı geçiş sağlayan sistem, 4K 120 FPS'ye kadar çekim yapma olanağı sunacak. Ayrıca, akıllı telefon 8K 24 FPS video çekimini destekleyecek. Telefonun ses kaydı için 360 derece ses kaydı yapabilen bir mikrofon sistemi bulunacak.

Bağlantı noktasında, telefon Wi-Fi 7 teknolojisini kullanacak. İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak olan cihazın 5300 mAh'lik bataryası silikon karbon bazlı olacak ancak küresel pazara farklı bir batarya seçeneği sunulabilir. Bu batarya değişimi, telefonun sensörlere daha fazla yer açmasını sağlayacak. Ayrıca, telefonun ek kamera kılıfında Type-C bağlantılı bir batarya bulunacak. Telefonun şarj hızı da oldukça etkileyici olacak; 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.