Xiaomi 14T Pro ortaya çıktı! Xiaomi 14T Pro fiyatı ne kadar?

Xiaomi'nin akıllı telefon dünyasında yarattığı heyecanın ardından, şimdi gözler Xiaomi 14T Pro modeline çevrildi. IMEI veri tabanında beliren bu yeni cihaz, oldukça güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin 14 serisi, dünya genelinde kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüşken, şimdi de dikkatler Xiaomi 14T Pro modeline çevrildi. IMEI veri tabanında beliren Xiaomi 14T Pro, oldukça güçlü özelliklere sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor.

XİAOMİ 14T PRO ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon serisi olan Xiaomi 14T serisi, Eylül ayında tanıtılan Xiaomi 13T serisinin yerini alacak ve bir dizi önemli yenilik getirecek. Ancak dikkatleri en çok çeken model olan Xiaomi 14T Pro, IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 14T Pro'nun, Redmi K70 Ultra'nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabileceği söyleniyor. Zira cihazın kod adı olan "rothko", daha önce Redmi K70 Ultra için kullanılmıştı. Bu yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla gelmesi.

Dimensity 9300 yongası, oldukça güçlü bir yapıya sahip. TSMC'nin 4nm sürecine dayanan bu yonga, 3.25GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4 çekirdeği, 2.85GHz'de çalışan üç adet Cortex-X4 çekirdeği ve 2.0GHz'de çalışan dört adet Cortex-A720 çekirdeğini içeriyor. Ayrıca, Mali-G720 Immortalis MP12 grafik birimiyle donatılmış.

Tahminlere göre, Xiaomi 14T Pro'da ayrıca 120W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh batarya bulunacak. Bunun yanı sıra 24GB LPDDR5T RAM, 1TB UFS 4.0 depolama alanı ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekran da cihazın özellikleri arasında yer alacak.

Şu an için Xiaomi 14T Pro'nun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Redmi K70 Ultra modelinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla, Xiaomi 14T Pro'nun bu tarihten sonra piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Önceki serinin Eylül ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, yeni serinin de benzer tarihlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.