Xiaomi HyperOS 2.0 resmen test edilmeye başlandı

Xiaomi HyperOS 2.0 resmen test edilmeye başlandı
Xiaomi, HyperOS 2.0 işletim sistemini resmi olarak test etmeye başladı. Xiaomi'nin HyperOS 2.0 ile birlikte teknoloji dünyasına neler sunacağı merakla bekleniyor.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği gelişmelerden biri olan Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS 2.0, resmi olarak test edilmeye başlandı. XiaomiTime ekibi tarafından tespit edilen bilgilere göre, uzun süredir dedikoduları dolaşan HyperOS 2.0, Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.

Yeni versiyonun izleri OTA sunucusunda

Xiaomi OTA sunucusunda keşfedilen "OSBigversion" adlı uzantı, HyperOS sürümlerini gösteriyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Bu uzantı, işletim sisteminin hangi sürümde olduğunu belirtirken, HyperOS 1.0 kullanıyorsanız bu uzantı "1.0" olarak görünüyor.

HyperOS 2.0'ın özellikleri ve beklentiler

HyperOS 2.0'ın Ekim ayında Xiaomi 15 serisi ile birlikte duyurulması bekleniyor. Xiaomi'nin geçmişte de yeni arayüzlerini büyük lansmanlarla duyurduğu biliniyor, bu nedenle HyperOS 2.0'ın da büyük bir etkinlikle tanıtılması sürpriz olmayacak.

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