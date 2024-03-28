Xiaomi Poco C61 tanıtıldı! Xiaomi Poco C61 hangi özelliklere sahip?

Xiaomi'nin alt markası POCO, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentine yeni bir oyuncu olan Xiaomi Poco C61'i ekledi. Peki, bu yeni modelin özellikleri neler?

Birinci sınıf akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası POCO, kullanıcıların bütçesini düşünen yeni modeli Xiaomi Poco C61'i tanıttı. Peki, Xiaomi Poco C61'nin özellikleri nelerdir?

Xiaomi Poco C61'nin özellikleri nelerdir?

POCO C61, 6.71 inç boyutunda bir LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, ön gövdenin yüzde 89.5'ini kaplamakta olup, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile yüksek performans sunmayı vaat ediyor.

Telefon, MediaTek tarafından üretilen Helio G36 işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. Dört adet 2.2 GHz hızında Cortex-A53 ve dört adet 1.6 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşan bu işlemci, grafik birimi olarak PowerVR GE8320'yi barındırıyor.

POCO C61'in ön tarafında 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunurken, arka tarafta 8 Megapiksel ana kamera ve 0.08 Megapiksel yardımcı kamera yer alıyor. Her iki kamera ile de 1080p@30fps video kaydı yapılabilir.

Cihaz, Android 14 tabanlı MIUI 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 10W hızında şarj desteği sunan 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Ayrıca, parmak izi okuyucusu da bulunuyor.