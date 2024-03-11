Xiaomi severlere üzücü haber! O popüler özellik kaldırılıyor

Xiaomi, son güncellemesi MIUI 12 ile kullanıcılara sunduğu arka planda video oynatma özelliğini kaldırma kararı aldı. Bu özellik, özellikle YouTube Premium kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlıyordu. Ancak, artık bu özellik, Xiaomi telefonlarında bulunmayacak. Firmanın bu kararı, kullanıcılar arasında merak uyandırdı ve yeni bir tartışma konusu haline geldi.

Xiaomi, son güncellemesi MIUI 12 ile arka planda video oynatma özelliğini tanıtmıştı. Ancak, şimdi bu popüler özellik, kullanıcılara sunulan faydalarına rağmen kaldırılıyor. Özellikle YouTube Premium kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan bu özellik, artık Xiaomi telefonlarında bulunmayacak.

BU ÖZELLİK, XİAOMİ TELEFONLARINDA BULUNMAYACAK

Bu değişikliğin arkasında muhtemelen Google'ın uyarısı yatıyor. Çinli üretici, Google'ın baskısıyla HyperOS üzerindeki arka planda video oynatma özelliğini kaldırıyor.

Yenilikle birlikte, ekran kapalıyken arka planda video oynatma özelliği sadece YouTube Premium kullanıcılarına özgü olacak. Daha önce YouTube gibi uygulamalarda bu özelliği kullanmak isteyen herkes, premium aboneliği olmasa bile arka planda istedikleri müziği dinleyebiliyordu. Ancak artık Xiaomi, bu özelliği yeni güncellemelerle yavaş yavaş kaldırmaya başlayacak. MIUI 12 ile gelen video araç kutusundaki bu kullanışlı özellik, artık HyperOS üzerinde ekran kapalıyken videoları oynatma seçeneği olmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin, YouTube Premium aboneliği satın alması gerekecek.

Xiaomi, MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, MIUI 15 (Xiaomi HyperOS) gibi yüklü cihazlarda artık ekran kapalıyken video oynatma özelliğini kullanamayacağını belirtti. Tabii ki, resmi olarak bu özelliğin kaldırılmasının ardından, ücretsiz olarak arka planda video oynatma veya müzik çalma gibi yöntemler hala var olacak. Ancak, resmi olarak bu özellik, Xiaomi telefonlarında bulunmayacak.