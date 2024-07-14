Xiaomi, tam otomatik akıllı üretim hatlarını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, insan müdahalesine gerek kalmadan 7/24 çalışabilen tam otomatik akıllı üretim hatlarını tanıttı. Bu yenilikçi üretim hatları, üretim süreçlerinde devrim niteliğinde değişiklikler vaat ediyor.

Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda, yeni üretim sisteminin özelliklerini tanıttı.

Akıllı üretim platformu: Hyper IMP

Lei Jun, "Sistem, sorunları teşhis edip çözebilecek kadar akıllı ve süreçlerini kendi kendine optimize edebiliyor" dedi. Xiaomi'nin Hyper IMP (Akıllı Üretim Platformu), işletmenin "operasyonel beyni" olarak işlev görüyor ve üretim hattındaki zorlukların etkin bir şekilde üstesinden gelinmesini sağlıyor.

Jun, "11 üretim hattımız var. Temel süreçlerin %100'ü otomatikleştirilmiş durumda. Bu başarıyı elde etmek için tüm üretim ve imalat yazılımlarımızı kendimiz geliştirdik," diye ekledi.

Yeni nesil akıllı telefon üretim tesisi

Xiaomi, Pekin Changping'deki yeni tesisini tanıttı. Yakında açılması planlanan bu yeni nesil akıllı telefon üretim tesisi, yüksek düzeyde otomasyon ve ileri teknoloji ile donatılmış durumda. Tesis, mikron seviyesinde toz toplayan cihazlar sayesinde sürekli temiz kalırken, akıllı makineler kalite kontrolü gerçekleştiriyor. Bu sayede, tesis teorik olarak her saniye bir akıllı telefon üretebiliyor.

81 bin metrekarelik alana yayılan ve 330 milyon dolar (2,4 milyar yuan) yatırım yapılan bu tesis, yılda 10 milyon adet amiral gemisi akıllı telefon üretmeyi hedefliyor. Üretilecek modeller arasında Xiaomi MIX Fold 4 ve MIX Flip de bulunuyor.

Otomasyonun gelişimi ve başarıları

Xiaomi, 2019'un başından bu yana üretim süreçlerine kapsamlı bir şekilde otomasyonu entegre ediyor. Pekin Yizhuang'daki akıllı fabrikası tamamen faaliyete geçti ve üretime hazır durumda. Önceki raporlar, fabrikanın Yizhuang'daki ilk aşamasının, Xiaomi'nin ilk kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonu olan Xiaomi Mix Fold'un üretiminde önemli bir rol oynadığını gösteriyordu.

Xiaomi Pengpai akıllı üretim platformu

Xiaomi'nin üretim sisteminin temelini oluşturan "Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu" tamamen şirket tarafından geliştirildi. Bu platform, fabrikanın beyni olarak çalışarak öz farkındalık, otonom karar alma ve kendi kendini yürütme yetenekleri kazandırıyor. Gelişmiş platform, ekipman sorunlarını bağımsız olarak teşhis eder, süreç akışlarını optimize eder ve ham madde tedarikinden teslimata kadar kapsamlı dijital yönetimi mümkün kılar. Bu sayede, fabrika kendini geliştirebilen ve adapte olabilen gerçek bir akıllı tesise dönüşüyor.