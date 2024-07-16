Xiaomi Watch S4 Sport'un tasarımı ve çıkış tarihi açıklandı

Xiaomi, teknoloji dünyasında yankı uyandıracak yeni spor odaklı akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 Sport'u duyurdu. 19 Temmuz'da gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması beklenen bu yeni model, titanyum gövdesi ve çok daha fazlasıyla dikkat çekiyor. İşte beklenen özellikler ve detaylar...

Xiaomi, 19 Temmuz'da Türkiye saatiyle 14:00'te düzenleyeceği etkinlikte Smart Band 9, Mix Fold 4, Mix Flip ve Redmi K70 Ultra'nın yanı sıra sürpriz bir model olan Xiaomi Watch S4 Sport'u da tanıtacak. Bu yeni model, Xiaomi'nin spor odaklı ilk profesyonel akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

Tasarım ve özellikler

Xiaomi Watch S4 Sport, titanyum gövdesi, ön ve arkada safir cam kaplaması ve yeni döner kurma koluyla estetik ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Tasarımıyla Apple Watch Ultra'yı andıran bu model, dairesel OLED ekranı ve 586mAh piliyle dikkat çekiyor.

Saatin gövdesi, dayanıklılığı ve hafifliği ile bilinen titanyum malzemeden üretilmiş. Ön ve arka yüzeyde safir cam kullanılarak çizilmelere karşı ekstra koruma sağlanmış. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran, canlı ve net görüntüler sunuyor. 586mAh pil, uzun pil ömrü vaat ediyor. Entegre GPS ve NFC özellikleri, spor aktivitelerini ve temassız ödemeleri kolaylaştırıyor. Sağlık takibi için kalp atış hızı sensörü ve bağımsız iletişim için eSIM desteği bulunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde saat kısa sürede tamamen şarj olabiliyor. Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor.

Çıkış tarihi ve diğer detaylar

Xiaomi Watch S4 Sport, M2424W1 model numarasıyla IMEI veritabanında doğrulandı ve eSIM desteğiyle Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.