Xiaomi, yeni tablet modeli Redmi Pad Pro'yu tanıttı! İşte Redmi Pad Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, yeni tableti Redmi Pad Pro'yu tanıttı! Peki, Redmi Pad Pro özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte Redmi Pad Pro hakkında merak edilenler...

Xiaomi, tablet portföyünü genişleterek teknoloji dünyasına yeni bir soluk getiren Redmi Pad Pro'yu tanıttı. Gelişmiş multimedya özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çeken bu tablet, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamayı hedefliyor.

Redmi Pad Pro özellikleri neler?

Redmi Pad Pro, 12.1 inç boyutunda ve 144Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla geliyor. 16:10 en-boy oranı ve 2560x1600 piksel (2.5K) çözünürlük ile kullanıcılarına yüksek kaliteli görüntü deneyimi sunuyor. Bu özellikler, özellikle film izleme, oyun oynama ve çizim yapma gibi multimedya aktivitelerinde üstün bir performans sergiliyor.

Tablet, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ile donatılmış olup, iki farklı RAM ve depolama alanı seçeneği sunuyor: 6 GB RAM + 128 GB ROM ve 8 GB RAM + 256 GB ROM. Ayrıca, tabletin ses kalitesini artıran dört stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği ile geliyor, böylece kullanıcılar üstün bir ses deneyimi yaşayabiliyor.

Enerji tarafında ise Redmi Pad Pro, 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 33W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Bu özellikler, tabletin gün boyu yoğun kullanımda bile kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Ek Aksesuarlar: Kalem ve klavye desteği

Redmi Pad Pro, sadece bir tablet olarak değil, aynı zamanda kalem ve klavye aksesuarlarıyla da kullanılabiliyor. Redmi Smart Pen ve Redmi Smart Keyboard, bu tableti çok yönlü bir cihaz haline getiriyor.

Redmi Smart Pen, 4096 seviye basınç hassasiyeti ve 240 Hz örnekleme hızı ile hassas ve akıcı bir yazma deneyimi sunuyor. Tek bir şarjla 12 saate kadar yazma süresi vaat eden bu kalem, özellikle not alma ve çizim yapma konusunda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip.

Redmi Smart Keyboard ise 1,3 mm tuş mesafesi ve 19 mm tuş aralığı ile rahat bir yazma deneyimi sunuyor. Bu klavye, kullanıcıların uzun süreli yazma işlerinde bile konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlıyor, böylece tablet bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

Redmi Pad Pro fiyatı ve renk seçenekleri

Redmi Pad Pro, Türkiye'de Grafit Gri, Su Yeşili ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. İki farklı versiyonuyla raflarda yerini aldı:

6 GB RAM + 128 GB versiyonu: 9.999 TL

8 GB RAM + 256 GB versiyonu: 12.799 TL

Bu fiyatlar, Redmi Pad Pro'nun sunduğu gelişmiş özellikler ve yüksek performans göz önüne alındığında, oldukça rekabetçi olarak değerlendiriliyor.