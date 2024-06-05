Xiaomi'den akıllı ev teknolojilerine bir yenilik daha: Mijia Smart Curtain 2

Xiaomi, akıllı perde Smart Curtain 2'yi tanıttı. İşte, fiyatı...

Xiaomi, Mijia markası altında yenilikçi ve kullanışlı ürünler sunmaya devam ediyor. Firma, elektrikli ve akıllı ev cihazları portföyünü genişleterek kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Xiaomi son olarak Mijia Smart Curtain 2 adını verdiği akıllı perdenin yeni versiyonunu tanıttı. Mijia Smart Curtain 2, bir önceki modeline kıyasla daha sessiz çalışmasıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılara konforlu bir ev ortamı sunmayı amaçlıyor.

Gelişmiş özellikler ve kullanım kolaylığı

Yeni akıllı perde sistemi, motor ve korniş olarak kullanılan ray dahil olmak üzere komple bir set olarak sunuluyor. Bu sistem, Mijia ev ekosistemine entegre edilebiliyor ve çeşitli yöntemlerle uzaktan kontrol edilebiliyor. Xiaomi, Mijia Smart Curtain 2'nin kontrolü için beş farklı yöntem sunduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, sesli komut, Mijia uygulaması, zamanlayıcı, uzaktan kumanda ve geleneksel perdeyi çekerek kontrol seçenekleriyle perdelerini yönetebiliyor.

Mijia Smart Curtain 2, kendi kendine açılıp kapanma özelliği ile öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde, gün doğumunda perdeler otomatik olarak açılırken, gün batımında ise otomatik olarak kapanıyor. Ayrıca, perde önünde bir engel algılandığında, sistem buna göre hareket ederek güvenliği ve kullanıcı konforunu artırıyor. Saniyede 4 ila 16 cm arasında değişen hız seçenekleriyle açılıp kapanabilen Mijia Smart Curtain 2, 50 cm ile 3 metre arasında değişen ray sistemleriyle uyumlu olarak tasarlanmış.

Fiyat ve erişilebilirlik

Mijia Smart Curtain 2, şu anda Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Ürünün standart fiyatı 899 yuan, yani yaklaşık 4 bin 43 TL olarak belirlenmiş. Ön sipariş döneminde ise ürün 849 yuan, yani yaklaşık 3 bin 818 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bu uygun fiyatlandırma, kullanıcıların yüksek teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor.