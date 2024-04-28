Xiaomi'den evcil hayvanların konforu için yenilik: MIJIA kablosuz akıllı su çeşmesi

Evcil hayvan sahipleri için Xiaomi'nin yeni kablosuz akıllı su çeşmesi olan MIJIA, teknoloji ve pratik kullanımı bir araya getiriyor. Yüksek kapasiteli su deposu ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu ürün, evcil hayvanların su ihtiyacını kolaylıkla karşılamayı hedefliyor.

Xiaomi, evcil hayvan sahipleri için özel olarak tasarlanmış kablosuz akıllı su çeşmesini piyasaya sürdü. MIJIA adı verilen bu su çeşmesi, 3 litrelik su deposuyla dikkat çekiyor ve tam şarjla dört aya kadar kullanım sağlayabiliyor.

Tamamen şarj edildiğinde 120 güne kadar kullanım imkanı sunuyor

Yeni evcil hayvan su çeşmesi, Xiaomi'nin çığır açan teknolojisiyle donatılmış bir akıllı cihaz. Dahili 5.000mAh pil, büyük kapasiteli bir su deposunu destekliyor ve tamamen şarj edildiğinde 120 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Kablosuz tasarımıyla pratik bir kullanım sunan bu su çeşmesi, günlük su değişimini kolaylaştırıyor.

MIJIA su çeşmesi, yerleşik dört bir arada kompozit filtre elemanıyla suyun derin arıtılmasını sağlıyor. Bu sayede, evcil hayvanınızın içtiği suyun temiz ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Ürün, sadece yerleşik tankı doldurarak üç haftaya kadar su ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca, PIR biyo-algılama sistemine sahip olan su çeşmesi, evcil hayvanınızın su içme isteğini artırmak için farklı su çıkış modlarına sahip.

Xiaomi MIJIA kablosuz evcil hayvan su çeşmesi, 5 saatte tamamen şarj olabiliyor ve 120 gün boyunca kesintisiz çalışma sağlıyor. Kullanımı kolay olan içme tepsisi ve depolama tankı suyla doldurulabilir ve ürün suyla temizlenerek bakımı kolaylıkla yapılabilir.

Ürün, Xiaomi HyperOS Smart Link teknolojisi ile entegre olup MIJIA uygulaması aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Bu uygulama sayesinde, evcil hayvanınızın içme durumunu takip edebilir ve istenildiğinde su çeşmesini kontrol edebilirsiniz. Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su çeşmesi, 35 dolarlık fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.