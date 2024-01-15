Xiaomi'den incecik Powerbank tanıtımı geldi

Xiaomi'den incecik Powerbank tanıtımı geldi
Xiaomi’nin satışa sunduğu ultra ince powerbank modeli 10mm kalınlık değeri ile yer kaplamıyor. Metal görünümlü powerbank, görünüş olarak da portatif oluşuyla ilgili çekiyor.

Diğer akıllı telefon markalarının aksine Xiaomi, güç bankaları yelpazesiyle de oldukça popüler. Şirket özellikle kendi ülkesi Çin'de çok çeşitli modeller satıyor. Son olarak Xiaomi, incecik bir powerbank tanıttı.

İpincecik tasarımlı Powerbank

Ürün sadece 10mm inceliğinde ve sadece 93g ağırlığında. Böylece bir kart gibi gömlek cebinde bile taşınabiliyor. Gövdesi NCVM (İletken Olmayan Vakum Metalizasyon) kaplama ile işlendi. Bu nedenle, bir metal parçası gibi görünüyor ve hatta bir metal gibi parlıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, aksesuarın pil kapasitesi 5,000mAh olarak derecelendirildi. Bu nedenle, çoğu modern akıllı telefonu tam olarak şarj edemiyor.

Güç bankası tek bir USB Type-C bağlantı noktasına sahiptir ve bir USB Type-C - Type-C kablosuyla birlikte gönderilir. Maksimum 20W çıkışı ve 18W girişi destekler.

Son olarak, aksesuar 9 koruma katmanı ile birlikte geliyor. Bunlar arasında sıcaklık, kısa devre, sıfırlama, giriş aşırı gerilimi, giriş aşırı akımı, çıkış aşırı akımı, çıkış aşırı gerilimi, pil aşırı şarjı ve aşırı deşarjı ve aşırı akım kısa devresi yer alıyor.

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