X'teki bu özelliği kapatmayanlar dikkat! Herkes bulabilir

Gizlilik ve mahremiyet, internet kullanımının artmasıyla birlikte giderek daha önemli hale gelen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda, X platformunda yaşanan bir güvenlik açığına dair önemli bir bilgi ortaya çıktı. Son zamanlarda duyurulan görüntülü ve sesli arama özelliği, kullanıcıların IP adreslerinin görünmesine neden oluyor. Ancak bu durumu engellemek için basit adımlar atılabiliyor. İşte detaylar...

İnternetin hayatımızdaki artan önemiyle birlikte gizlilik ve mahremiyet konuları önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bu tartışmalardaki kilit noktalardan biri, internetteki kimlik bilgisi niteliğindeki IP adreslerinin görünmemesi gerekliliği. Ancak görünüşe göre X platformunda bu konuda bir açık bulunuyor.

X ARAMALARINDA IP ADRESLERİ GÖZÜKÜYOR

X platformu, son zamanlarda görüntülü ve sesli arama özelliklerini duyurdu. Bu özellik, varsayılan olarak herkesin profiline bu tür aramaların erişilebilir hale getirilmesiyle birlikte geldi. Aniden ortaya çıkan bu özellikle, herkesin birbirini arayabileceği ve bu aramalara katılabileceği bir dönem başlamış oldu. Bununla birlikte, bu aramalarda, arayan ve aranan tarafların IP adreslerinin karşı taraf ile paylaşıldığını da belirtmek önemlidir.

Bu tür aramaların önüne geçmek için ise oldukça basit adımlar izlenebilir:

X'te aramaları kapatma adımları:

Adım 1: Akıllı telefonunuzdan X uygulamasına erişin.

Adım 2: Doğrudan mesajlar bölümüne gidin.

Adım 3: Ekranın üst kısmındaki ayarlar düğmesine dokunun.

Adım 4: "Görüntülü ve sesli aramaları aç" seçeneğini kapatın.

Daha detaylı ayarlar yapmak da mümkündür. Sunulan dört seçenek şu şekildedir:

Adres defterinizdeki kişilerin aramalarına izin vermek

Takip ettiğiniz kişilerin aramalarına izin vermek

Onaylanmış kullanıcıların aramalarına izin vermek (ücretli ödeme yapan kullanıcılar)

Herkese izin vermek

Bu seçimler yapıldıktan sonra, menünün alt kısmında bulunan "Gelişmiş arama güvenliği" seçeneğini aktifleştirerek IP adreslerinin gizlenmesi sağlanabilir.