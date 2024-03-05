Yandex Reklam Ağı, DeFacto'nun gelirini artırdı

Yandex Reklam Ağı'nın yapay zeka destekli hedefleme teknolojileri, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto'nun gelir artışında önemli bir rol oynadı.

Yandex çatısı altında faaliyet gösteren Yandex Reklam Ağı, müşterilere reklam, ürün tanıtımı, pazarlama ve performans analizi gibi araçlar sunarak dikkat çekiyor.

GELİRLERİ ARTIRDI

DeFacto, 2021 yılında Yandex Reklam Ağı’nı kullanmaya başladı ve bu iş birliği, Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Mısır gibi ana pazarlarda Marka Arama kampanyalarına odaklandı. Hedef kitleyi genişleterek satışları artırmayı amaçlayan iş birliği, 2023'te Türkiye ve Mısır'daki Ecomm+ kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişledi ve dikkate değer verimli sonuçlar elde etti.

DeFacto'nun reklam çalışmalarında Yandex Reklam Ağı'nın makine öğrenimi teknolojisi kullanılıyor. Ecomm+ dinamik banner reklam çözümü, potansiyel müşterilere ulaşma konusunda makine öğrenimi destekli bir çözüm sunuyor. DeFacto'nun gelirlerinde önemli bir artış sağlayan bu teknoloji, özellikle Black Friday ve kış tatili satışları döneminde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Yapay zeka destekli hedefleme teknolojileri, DeFacto’nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı.

Yandex Reklamları Hesap Yöneticisi Elvira Bagautdinova, DeFacto ile iş birliklerinin başarılı olmasının ardında iddialı hedefler belirlemek ve yenilikçi reklam formatlarını kullanmak olduğunu belirtti. Bagautdinova, müşterileriyle aralarındaki üretken iletişimin, pazar değişikliklerine hızlıca tepki vermelerini sağladığını vurguladı. Geçen yılın zorluklarına rağmen, DeFacto ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini ve bu iş birliğinin güçlü bir ekip çalışmasıyla nasıl etkileyici sonuçlara ulaşılabileceğini gösterdiğini belirtti.