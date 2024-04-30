Yandex, YandexART 1.3'ü duyurdu

Yandex, yapay zeka teknolojisiyle metin girdilerini otomatik olarak görüntülere ve animasyonlara dönüştüren YandexART'ın yeni sürümü olan YandexART 1.3'ü duyurdu.

Yandex, kullanıcıların metin girdilerini otomatik olarak görüntülere ve animasyonlara dönüştüren yapay sinir ağı olan YandexART'ın geliştirilmiş sürümü olan YandexART 1.3'ü duyurdu. Yandex, bu yeni sürümde, gizli difüzyon (latent diffusion) adı verilen bir teknoloji kullanarak görüntü üretimini daha da iyileştirdiğini açıkladı. Ayrıca, modeli eğitmek için kullanılan görüntü veri kümesinin 2,5 kat genişletildiği belirtildi.

Veri kümesi 2,5 kat genişledi

YandexART'ın bu yeni sürümü, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde Shedevrum uygulamasında kullanılabiliyor. Gizli difüzyon teknolojisinin kullanılması, daha az hesaplama kaynağı gerektiriyor ve daha yüksek kaliteli grafiklerin oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Bu süreç, gizli bir kod oluşturarak başlıyor ve sinir ağı bu kodu yüksek çözünürlüklü bir görüntüye dönüştürüyor.

Yandex, modelin kullanıcı istemlerini daha iyi anlaması için eğitim veri setine sentetik metinler eklediğini belirtti. Bu veri kümesi, 850 milyondan fazla resim-metin çiftini içerecek şekilde genişletildi. Ayrıca, modele iki metin kodlayıcı dahil edilerek kullanıcı istemlerinin daha doğru bir şekilde yorumlanması sağlandı.

Güncellenen YandexART, kullanıcıların farklı formatlarda (16:9, 4:3 veya 3:4) görüntüler oluşturmasına olanak tanıyor. Bu sayede, görüntüler dergi kapaklarında, televizyonlarda ve diğer platformlarda kullanılabiliyor.

YandexART 1.3'ün dahili değerlendirmeleri, denemelerin %57'sinde Midjourney V5.2'den ve %63'ünde YandexART 1.2'den daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.