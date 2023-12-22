Yapay zeka fiziksel bir oyunda ilk kez insanları geride bıraktı

CyberRunner adlı yapay zekalı robotu, tamamen fiziksel beceri gerektiren bir oyunu hem öğrendi hem de bir insanı yenerek şaşırtıcı bir performansla gündeme oturdu.

ETH Zürih'teki araştırmacılar, popüler bir labirent oyununu oynayabilen yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Oyun, bilye topunu deliklere düşmeden tahta üzerindeki bitiş noktasına yönlendirmeyi içeriyor. Bu görev, keskin motor becerileri ve muhakeme yeteneği gerektiriyor. İki motor, bir kamera ve bir bilgisayar ile donatılan CyberRunner adlı robot, bu oyunu insanlar gibi oynayabiliyor ve hatta insanları yenebiliyor.

Yapay zeka, fiziksel oyunda insanları yendi

Yapay zeka, oyunu öğrenirken duvarların üzerinden atlama ve deliklerin etrafından dolaşma gibi stratejiler geliştirdi. Araştırmacılar, programlamayı geri döndüklerinde robotun bu stratejileri değiştirdiğini ve bu sayede oyunu sadece 14,48 saniyede tamamladığını belirtiyor. Robotun oyun sırasında sürekli öğrenme yeteneği, fiziksel becerilere dayalı bir görevde yapay zekanın insanları nasıl geçebileceğini gösteriyor.

Araştırma ekibinin bulguları ve robotun tasarımıyla ilgili detaylar, araştırmacının web sitesinde yer alıyor. Ayrıca, YouTube videosu, yapay zekanın oyunu öğrenme sürecini ve hızlı bir şekilde nasıl başardığını görsel bir şekilde açıklıyor.