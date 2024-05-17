Yapay zeka için yeni nesil işlemciler! NVIDIA ve MediaTek iş birliğiyle yeni dönem

MediaTek ile birlikte yeni bir bilgisayar için çipler geliştirmeye başlayan NVIDIA, Qualcomm gibi devleri rakip altyapılarla karşı karşıya getiriyor. Bu yeni iş birliği, bilgisayar teknolojilerinde çığır açacak nitelikteki yeni nesil işlemcilerin müjdesini veriyor.

Yapay zekâ çağının başlamasıyla birlikte sektördeki yükselen firmalardan biri olan NVIDIA, adını en büyük firmalar arasına yazdırmayı başardı. Şimdi ise MediaTek ile birlikte yeni bir bilgisayar için çipler geliştirmek üzere harekete geçti. Bu iş birliği, piyasayı daha rekabetçi hale getiriyor.

Hem daha büyük hem de daha pahalı

Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemci ile yapay zekâ kullanan işlemciler için bir altyapı hazırlamayı amaçlıyordu. Ancak NVIDIA ve MediaTek, Qualcomm'a rakip olacaklar. İki firma, dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı işlemciler geliştirecek. Ortaya çıkacak olan işlemci, mobil ARM işlemcilerinden hem daha büyük hem de daha pahalı olacak.

NVIDIA, geçtiğimiz aylarda yapay zekâ çalışmalarına odaklanmak için oyun departmanına daha az odaklanacağını açıklamıştı. Teknoloji devi ayrıca, Ubisoft için yapay zekâ kullanan bot NPC'ler geliştirmişti. Qualcomm ise Intel ile birlikte Snapdragon ve Ultra çiplere NPU sistemleri entegre etmek için çalışıyor.

Bu yılın başlarında NVIDIA, B100 Blackwell GPU'yu tanıttı. Bu GPU doğrudan yapay zekâ için tasarlanmıştı ve Microsoft gibi kurumsal müşterilere hizmet vermek üzere sunuldu. Google da Google I/O etkinliğinde Blackwell kullanan yeni sunucuları devreye alacaklarını duyurdu.

Gelen haberlere göre, NVIDIA ve MediaTek'in yeni işlemcisini bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak çipi bir dizüstü bilgisayarın içinde görmek için 2025 yılını beklemek gerekebilir. Bu iş birliği, bilgisayar teknolojilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.