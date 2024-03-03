Yapay zeka ile film yapmayı sağlayacak olan 'LTX Studio' duyuruldu

Yapay zeka teknolojileri, son dönemde çeşitli alanlarda dikkat çekici gelişmelere imza atıyor. Lightricks'in duyurduğu LTX Studio ise bu gelişmelerin son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yeni araç, kullanıcılara kendi filmlerini oluşturma imkanı sunuyor.

Son dönemde yapay zeka teknolojileri, çeşitli alanlarda etkileyici özellikler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. OpenAI'nin Sora adlı yapay zeka modelinden sonra Lightricks'in duyurduğu LTX Studio, kullanıcılara kendi filmlerini oluşturma fırsatı sunuyor.

FİKİRLERİNİZİ GİREREK YAPAY ZEKANIN SENARYO VE HİKAYE AKIŞI OLUŞTURMASINI SAĞLIYOR

LTX Studio, şu anda web aracı olarak bekleme listesine katılma imkanı sunuyor ve Lightricks, önümüzdeki ay bu aracı herkese açmayı planlıyor. Bu yapay zeka aracı, sinema ve çekim odaklı çalışarak kullanıcıların kendi filmlerini yapmalarını sağlıyor.

İçerik üreticileri, fikirlerini girerek yapay zekanın senaryo ve hikaye akışı oluşturmasını sağlıyorlar. Ayrıca yapay zeka, senaryodaki karakterleri belirli sahnelere ekliyor ve farklı kamera açıları ve görsel tarzlar kullanarak sahneleri çekim olarak gösteriyor. Karakterlerin özelleştirilebilir olması da dikkat çekiyor.

Her çekimin kişiselleştirilebilir olduğu bu araçta, hareketler, kamera açıları, özel efektler ve karakter diyalogları düzenlenebiliyor. Ayrıca, çekim editörü ile sahnelerin adlandırılması, kamera hareketlerinin düzenlenmesi, sürelerin değiştirilmesi ve seslerin eklenmesi gibi işlemler yapılabiliyor.

Oluşturulan görseller bir araya getirilerek bir önizleme filmi oluşturulabiliyor ve bu paylaşılabilir nitelikte. Lightricks, bu ürünün özellikle profesyonel kullanıcılar için büyük fayda sağlayacağını belirtiyor ve kullanıcı geri bildirimlerini önemsiyor.