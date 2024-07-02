Yapay zeka tahmin etti! İşte Türkiye - Avusturya maçının sonucu

Yapay zeka tahmin etti! İşte Türkiye - Avusturya maçının sonucu
Yapay zeka destekli futbol simülasyon oyunu, bu akşam gerçekleştirilecek Türkiye Avusturya maçının skorunu tahmin etti.

A Milli Futbol Takımı, son 16'ya kaldığı EURO 2024 şampiyonası kapsamında bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kaybetmemiz hâlinde EURO 2024 serüvenimiz son bulacak.

Webtecno'nun haberine göre; Sporanaliz'in geliştirdiği yapay zekâ destekli futbol simülasyonu, bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşmanın sonucunu tahmin etti. Eğer yapay zekânın tahmini doğru çıkarsa Türkiye, bugün gülen taraf olarak sahadan ayrılacak.

Yapay zekâya göre Avusturya'yı 2-1'lik skorla yeneceğiz

Yapay zekânın analizine göre bu akşam oldukça heyecanlı bir karşılaşma izleyeceğiz. A Millî Takım, tam 13 şut ile rakibin kalesinde tehlike yaratacak. Bun karşılık, kalemize çekilen 9 şut göreceğiz. Yapay zekâ, Türkiye'nin topla oynama yüzdesinin yüzde 54 olacağını, bu üstünlükle rakibini 2-1 devireceğini düşünüyor.

Tabii burada söz konusu sporun futbol olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Futbol maçları, her an her şeye gebe olabiliyor. Bu yüzden, bu akşam gerçekleştirilecek maçta çok daha farklı bir senaryo ile de karşılaşabiliriz. Bu arada; geçtiğimiz mart ayında Avusturya ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdiğimizi ve bu karşılaşmadan 6-1'lik mağlubiyet ile ayrıldığımızı da söyleyelim.

Türkiye - Avusturya maçı ne zaman?

Paylaşılan resmî bilgilere göre Türkiye Avusturya maçı, bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Maç, TRT1'den naklen yayımlanacak.

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